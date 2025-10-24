Fulgencio Argüelles, Grupo de Animación a la Lectura de Bibliotecas y CP Rioturbio, Premios María Elvira Muñiz

Jurado del Premio María Elvira Muñiz de Promoción de la Lectura (Gijón). - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA DE GIJÓN

GIJÓN, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jurado del Premio María Elvira Muñiz de Promoción de la Lectura ha fallado este pasado jueves sus galardones, en cada una de sus tres modalidades.

En este sentido, en la Modalidad A. Reconocimiento a una labor destacada de promoción de la lectura en nuestro país, el premio se ha otorgado al Grupo de Animación a la Lectura de Bibliotecas de Asturias, "por su capacidad de coordinación e integración de todos los clubes de lectura de Asturias".

En el caso de la Modalidad B. Reconocimiento a una trayectoria literaria en el ámbito del territorio español, el galardonado ha sido Fulgencio Argüelles, del que el jurado ha considerado que "borda su literatura en el suelo de sus antepasados".

"Sus libros evocan un mundo rural que está dejando de existir y recrea en ese contexto sus días de infancia con un cuidado estético deslumbrante del lenguaje sin dejar de ser accesible", han resaltado.

El C.P. Rioturbio (Mieres), por su lado, ha sido el galardonado en la Modalidad C. Reconocimiento a un proyecto singular en favor de la lectura desarrollado por un centro educativo del Principado de Asturias. Se ha valorado, en este caso, que hayan iniciado "un proyecto con muy pocos alumnos/as que integran el proyecto de lectura en la vida social de la localidad".