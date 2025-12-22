Fundación Caja Rural celebra un nuevo encuentro de la Comunidad Excellent FCRA

Encuentro de la Comunidad Excellent FCRA - FUNDACIÓN CAJA RURAL

OVIEDO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Caja Rural de Asturias ha celebrado este lunes un nuevo encuentro de la Comunidad Excellent FCRA, un espacio creado para reunir a los jóvenes que han obtenido una de sus becas o han sido reconocidos con premios por su excelencia académica.

Esta segunda promoción de la comunidad está formada por 224 estudiantes de universidad, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial que han destacado en sus estudios, así como por aquellos que han realizado los mejores trabajos fin de grado o máster en titulaciones y cátedras promovidas por la Fundación.

El evento ha contado con la participación de más de 100 jóvenes, muchos de los cuales se encuentran estudiando fuera de Asturias, ya que dentro de los programas de la Fundación se conceden becas para cursar másteres en universidades de referencia a nivel nacional e internacional. En el marco de la Comunidad Excellent, los becados nacionales e internacionales han trabajado durante los dos últimos meses en tres equipos multidisciplinares para desarrollar propuestas de pilotos con impacto real en el territorio, centradas en ámbitos como el arraigo rural, la aplicación de la tecnología al sector primario y la revitalización cultural y social de los concejos asturianos.

En este nuevo encuentro de la Comunidad Excellent FCRA, los asistentes han tenido la oportunidad de asistir a una charla inspiracional impartida por Saúl Craviotto, deportista olímpico y referente del alto rendimiento. Durante su intervención, Craviotto ha compartido con los jóvenes su experiencia en el deporte de élite, poniendo el foco en valores como el esfuerzo, la disciplina, la constancia y la gestión del talento, claves tanto en el ámbito deportivo como en el académico y profesional.

A través de esta iniciativa, la Fundación Caja Rural de Asturias impulsa la formación continua de estos jóvenes con actividades exclusivas, como la jornada celebrada hoy, en la que han podido reflexionar sobre la importancia del compromiso personal y la cultura del esfuerzo para alcanzar sus metas.

Además, la comunidad servirá como punto de encuentro para que sus miembros puedan establecer conexiones con otros jóvenes brillantes, compartir inquietudes y generar sinergias. Este ecosistema de talento favorecerá la colaboración y el desarrollo de proyectos conjuntos, además de facilitar el acceso al mundo laboral. Ser parte de la Comunidad Excellent será una credencial de excelencia que abrirá las puertas a sus primeras oportunidades profesionales.

Con esta iniciativa, la Fundación Caja Rural de Asturias busca reforzar su compromiso con el talento joven, apostando por una comunidad que nace con vocación de futuro y que seguirá creciendo para acompañar a los mejores estudiantes en cada etapa de su camino.