La Fundación EDP apoya a cuatro entidades socialesasturianas en la adquisición de vehículos eléctricos

Archivo - Vehiculo corporativo de EDP por las calles de Madrid. - EDP - Archivo

OVIEDO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El programa Movilidad Solidaria de la Fundación EDP apoyará a 20 entidades sociales de siete comunidades autónomas para impulsar su transición hacia la movilidad eléctrica, con una ayuda de 15.000 euros por entidad destinada a la adquisición o uso de vehículos 100% eléctricos y equipamiento asociado. Cuatro de las entidades seleccionadas proceden de Asturias.

Según ha informado la fundación a través de una nota de prensa, entre las entidades asturianas figura la Fundación Oso de Asturias, que destinará el apoyo a mejorar la sostenibilidad de los desplazamientos vinculados a sus actividades de educación ambiental en parques naturales y zonas oseras.

También recibirán ayuda la Fundación por la Acción Social Mar de Niebla, en candidatura conjunta con Abierto Hasta el Amanecer y 7R Servitec Inserta, que utilizarán un vehículo eléctrico compartido para la recogida y distribución de alimentos, traslado de donaciones, transporte de residuos y apoyo a actividades socioculturales.

Además, la Fundación Siloé empleará la dotación en facilitar la movilidad de menores vulnerables hacia actividades socioculturales y en apoyar a familias y personas adultas con problemas de salud mental o enfermedades crónicas.

Asimismo, Cáritas Koopera reforzará su eficiencia en la recogida de residuo textil, incrementando su impacto social y generando nuevas oportunidades de empleo para personas vulnerables del Principado.

La directora de la Fundación EDP, Vanda Martins, destaca que el programa "refuerza el compromiso de apoyar al sector social hacia una transición energética más justa" y de impulsar soluciones de movilidad sostenibles y eficientes. La iniciativa pretende reducir la huella de carbono de las entidades, fomentar el ahorro energético y mejorar la calidad del servicio en las comunidades donde operan.