Fundación Franz Weber critica el uso de animales en la cabalgata

Caballos en la cabalgata de Reyes de Oviedo - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

OVIEDO 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Franz Weber ha denunciado públicamente este martes de Reyes la caída de al menos dos caballos durante el recorrido de la cabalgata de Oviedo.

Los naturalistas recuerdan que el uso de animales traslada una imagen inadecuada para los niños, principal grupo de población al que se dirigen estas actividades, ya que acaban percibiendo que los mismos son "meros objetos decorativos" y "no seres sintientes que pueden sufrir durante estas incidencias".

A ello suman el argumento de que las cabalgatas sin animales "han arrasado" en el conjunto del Estado español. Así, afirman que la de A Coruña, por ejemplo, dedicada al eclipse solar, logró congregar a más de 125.000 personas. En Lugo, con menos de la mitad de población de Oviedo, salieron 50.000 personas a la calle. "Esto contrasta con las 75.000 que afirma el Ayuntamiento de Oviedo haber movilizado en la ciudad", indican.

A ello se suma que la inmensa mayoría de municipios asturianos renuncia al empleo de seres vivos. "El debate social y político sobre el empleo de animales en desfiles y cabalgatas se inclina hacia su sustitución, mientras Oviedo insiste en su utilización apelando a unas tradiciones que solo modifica a conveniencia", lamentan.

A mayores la ONG explica que los municipios que incluyen animales en cabalgatas acaban creando una imagen negativa, lo que puede repercutir en el potencial turismo nacional e internacional, al asociar el uso animal con la localidad.

FFW insta al Gobierno local a reformular estas actividades, subrayando que también mejoran la seguridad ciudadana al eliminar el factor de la reacción adversa de los animales, como ha sucedido en los últimos años en otras localidades.