La Fundación Franz Weber reclama que los planes de emergencia de Asturias incluyan protocolos para rescatar animales

Archivo - El Fondo para La Protección de los Animales Salvajes (FAPAS) ha iniciado un trabajo de análisis para determinar el estado de zonas mineras donde pasta ganado. Los primeros resultados demuestran que en Asturias se está utilizando de manera gen - FAPAS - Archivo

OVIEDO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Franz Weber ha reclamado este lunes la elaboración de un plan para garantizar la atención, el rescate y la evacuación de animales ante emergencias e incendios en Asturias. La organización propone actualizar los distintos protocolos autonómicos para incorporar medidas específicas ante situaciones como incendios forestales, terremotos u otras catástrofes.

La entidad sostiene que los planes de emergencia del Principado no contemplan actualmente la perspectiva animal y recuerda que en Asturias hay más de 200.000 animales registrados legalmente. También considera necesario incluir al ganado en los procedimientos de evacuación, de forma que las explotaciones dispongan de tiempo y recursos para trasladar a los animales a lugares seguros.

La Fundación Franz Weber plantea como referencia los modelos de Portugal y Colombia, que incorporan la protección animal en sus protocolos de respuesta ante catástrofes. La organización ofrece además su experiencia en intervenciones como la erupción del volcán de La Palma y los terremotos de Venezuela, Colombia y Ecuador, en las que participó en tareas de evacuación y atención veterinaria.