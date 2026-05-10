La Fundación Laboral de la Construcción de Asturias recibe un galardón del Colegio de Ingenieros de Caminos - COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTO

OVIEDO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias ha sido reconocida con uno de los galardones otorgados por la demarcación territorial del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Junto a este premio, también fueron distinguidos el ingeniero Antonio Losilla, en la categoría de trayectoria profesional, y la reforma del Palacio de los Deportes de Oviedo, ejecutada por la Constructora San José, como obra más destacada de los dos últimos años.

En representación de la Fundación Laboral de la Construcción acudieron su presidente, Joel García, y sus vicepresidentes Jenaro Martínez (UGT), Rafael Bravo (CCOO) y Juan Ordieres (CAC-Asprocon), además del director Joaquín Rodríguez.