La Fundación Oso de Asturias organiza el 5 de noviembre la jornada 'Presente y futuro del oso pardo cantábrico'

Archivo - Osa con unas crías - FUNDACIÓN OSO PARDO - Archivo

OVIEDO 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Oso de Asturias (FOA) ha organizado para el próximo jueves 5 de noviembre la jornada técnica y divulgativa 'Presente y futuro del oso pardo cantábrico', un encuentro que se desarrollará en la Cámara de Comercio de Oviedo en colaboración con Abanca y el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) del CSIC.

La sesión ha sido concebida como un foro de análisis de la situación de la especie, que continúa en peligro de extinción a pesar de los avances conseguidos, así como para señalar líneas de actuación a corto y medio plazo que permitan profundizar y consolidar dichos logros.

El programa comenzará con la ponencia 'El escenario cantábrico: ¿de dónde partimos y dónde estamos?', a cargo del biólogo de la FOA Manuel Díaz. A continuación, Jenny Anne Glikman y Alessandra Cuya, del IESA-CSIC, abordarán 'Coexistencia y gestión del oso pardo: la visión de los actores implicados', en el marco de un proyecto nacional sobre la eficacia socioeconómica, cultural y ecológica de la gestión de grandes carnívoros.

Asimismo, el encuentro ha incluido la mesa 'La recuperación del oso y el medio rural: retos para la coexistencia', que contará con el coordinador de Unión Rural Asturiana, Borja Fernández; el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, y el biólogo y técnico de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias, Pablo González-Quirós.

Por su parte, la bióloga de la Fundación Oso Pardo, María Párraga, presentará la ponencia 'Ciencia aplicada al estudio y la prevención de las interacciones entre osos y personas', en representación del Programa de Marcaje de Oso Pardo, desarrollado conjuntamente por el Principado, la FOA y el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad.

La jornada concluirá con el análisis de 'Educación ambiental y turismo de naturaleza: oportunidades, límites y responsabilidades', a cargo de Juan Eugenio Ramos (INSCEAM), Sofía González (Somiedo Experience) y el alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández.

La actividad ha sido programada con entrada gratuita, previa inscripción en el correo electrónico de la entidad hasta completar aforo.