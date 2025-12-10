La Fundación Princesa aprueba para 2026 un presupuesto que asciende a 7,7 millones

Archivo - Serena Wiliams durante la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2025 - Raúl Terrel - Europa Press - Archivo

OVIEDO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Fundación Princesa de Asturias ha aprobado este miércoles en el Hotel de la Reconquista de Oviedo un presupuesto para el año 2026 que asciende a 7,7, millones de euros.

Según han informado desde la Fundación, las cuentas reflejan la independencia presupuestaria, al tratarse de un 89% de ingresos de carácter privado y un 11% de financiación procedente de subvenciones públicas.

El Patronato ha celebrado su reunión ordinaria del segundo semestre del año, en la que se ha aprobado el presupuesto y el plan de actuación para 2026 y se ha informado sobre el desarrollo de las actividades del presente ejercicio, así como de la situación financiera y patrimonial de la institución.

Ana I. Fernández, presidenta de la Fundación, y la directora, Teresa Sanjurjo, han presentado un informe detallando la actividad realizada por la institución a lo largo del año, con especial atención a la entrega de los Premios Princesa de Asturias y los actos culturales que la preceden y al impacto que todo ello ha tenido en los medios de comunicación.

En el informe se recogen los datos de participación en los ochenta actos culturales organizados con motivo de la entrega de los galardones el pasado mes de octubre, que se sitúan en más de 40.455 personas. A esta cifra hay que sumar las 9.213 participaciones de alumnos de los 159 centros educativos del Principado de Asturias que se sumaron al programa cultural 'Toma la palabra'.

La valoración económica de las noticias generadas por la Fundación en los medios españoles tradicionales -no incluye digitales- durante el mes de octubre alcanzó alrededor de los veinticinco millones de euros (24.806.629 euros), según los datos facilitados por la consultora de seguimiento de medios Onclusive.

También se ha acordado el nombramiento de Martín González del Valle Chávarri, barón de Grado, como Miembro Protector de la institución, y la incorporación del Grupo Prisa, representado por su vicepresidenta, Pilar Gil Miguel, al Patronato Princesa de Asturias, órgano de carácter honorífico.