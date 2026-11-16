La Fundación Princesa de Asturias abre el plazo de presentación de candidaturas para los Premios 2027

Los premiados durante la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 en el Teatro Campoamor, a 23 de octubre de 2026, en Oviedo (España). La ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias es la principal actividad que desarrolla la Fundació - Raúl Terrel - Europa Press

OVIEDO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Princesa de Asturias ha abierto ya el plazo de presentación de candidaturas para los Premios Princesa de Asturias 2027, por lo que ha comenzado a difundir el texto que recoge la Convocatoria y el Reglamento de los galardones, en la que será su cuadragésima séptima edición, y que ya se encuentra disponible en la página web de la Fundación (www.fpa.es) en español, inglés, francés, alemán y portugués.

Según recuerda la Fundación, el Reglamento establece que podrán presentar candidaturas a los Premios Princesa de Asturias en sus distintas categorías los galardonados en ediciones anteriores, los componentes de los ocho jurados, siempre que las candidaturas que presenten no opten al Premio en la categoría de cuyo jurado ellos formen parte, las embajadas españolas, las representaciones diplomáticas en España, personas e instituciones de reconocido prestigio y otras personas e instituciones invitadas por la Fundación.

Las propuestas se pueden presentar a través de la plataforma online de la Fundación, por correo electrónico (fpa@fpa.es) y a través de la dirección de correo postal de la propia sede de la institución.

Además, en la web de la Fundación se puede consultar abundante información acerca de la institución, su historia, actividades, galardonados, etc.