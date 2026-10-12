La Fundación El Sueño de Vicky celebra en Oviedo su III Gala Solidaria contra el cáncer infantil

El alcalde recibe a miembros de la fundación El Sueño de Vicky - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

OVIEDO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación El Sueño de Vicky celebrará el próximo 6 de noviembre su III Gala Solidaria en Oviedo con motivo de su décimo aniversario. La entidad, creada en octubre de 2016 como asociación y convertida en fundación un año después, destina la recaudación de las entradas a la financiación de proyectos de investigación y al desarrollo de tratamientos contra el cáncer infantil.

El evento comenzará a las 20.00 horas con un cóctel de bienvenida en el Hotel Iberik Santo Domingo. La velada incluirá una cena de gala, sorpresas con invitados VIP, una rifa solidaria de regalos especiales y la actuación del DJ Luku, según ha informado la organización.

Desde su creación, la fundación ha dedicado su actividad a la evaluación de propuestas del ámbito científico, médico y académico mediante un comité de expertos. Sus fondos se destinan a proyectos de investigación, ensayos clínicos, adquisición de sistemas de diagnóstico y apoyo a la rehabilitación de secuelas quirúrgicas y de tratamiento en pacientes infantiles.