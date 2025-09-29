La futura ley cultural de Asturias busca ordenar el sistema público y reforzar la participación ciudadana

La consejera de Cultura del Principado, Vanessa Gutiérrez, con Miquel Iceta, embajador delegado permanente de España ante la UNESCO. - PRINCIPADO

OVIEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura se ha referido este lunes a los principales ejes de una nueva ley cultural para Asturias que ha definido como "ambiciosa e innovadora", destacando que no solo busca reconocer derechos, sino también "ordenar todo el sistema público de cultura" y reforzar la participación de los ciudadanos.

Gutiérrez ha realizado estas declaraciones en Barcelona el marco de la Conferencia Mundial de la Unesco sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, Mondiacult 2025, donde ha expuesto los principios de esta nueva ley cultural que busca transformar el panorama cultural de Asturias.

La iniciativa legislativa va más allá de la concepción tradicional de cultura, según la consejera, que ha defendido entender la cultura "no solo como creación o entretenimiento, sino como pensamiento crítico y espacio de convivencia".

Gutiérrez ha explicado que la norma pretende "ordenar todo el sistema público de cultura" dotando a las instituciones culturales de más recursos, transparencia y participación ciudadana, garantizando "su independencia sin interferencias sobre programadores, artistas y ciudadanía, que quiere participar de los procesos creativos".

La iniciativa legislativa será presentada "muy próximamente" y está concebida como fundamental para todos los asturianos, según ha explicado la responsable autonómica de Cultura. Su objetivo final es "construir una sociedad mucho más sana, comprometida y con un mayor porvenir".