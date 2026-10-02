El futuro centro de mayores de Panes contará con 15 plazas públicas

Visita de la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy, y el director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño. - PRINCIPADO

PEÑAMELLERA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha destinado 1.927.000 euros a las obras del futuro centro residencial y de apoyo a personas mayores de Panes, en Peñamellera Baja, que permitirá ampliar en quince las plazas públicas.

Las instalaciones han sido visitadas este viernes por la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, quien ha asistido acompañada por la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy, y por el director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño.

Durante la visita, Llamedo ha destacado que el Principado está "fortaleciendo los recursos de atención a las personas mayores en toda Asturias, con especial atención al medio rural, para garantizar cuidados de calidad cerca de donde las personas han construido su vida".

Las plazas de este equipamiento forman parte del plan del Ejecutivo autonómico para crear 1.025 nuevas plazas residenciales entre 2026 y 2028, anunciadas por el presidente del Principado, Adrián Barbón, durante el Debate de Orientación Política.