La gaitera gallega Susana Seivane se suma al concierto del décimo aniversario de Gaiteros del Carbón en Gijón

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OVIEDO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La gaitera gallega Susana Seivane actuará junto a Gaiteros del Carbón en el concierto con el que el grupo asturiano celebrará su décimo aniversario el próximo 9 de enero de 2027 en el Teatro de La Laboral, en Gijón. La artista se incorpora a un cartel en el que ya están anunciados Los Berrones y Celtas Cortos.

El espectáculo, titulado "Equí tán... Estos son (Versión 2.0)", comenzará a las 20.30 horas y dará continuidad a la celebración del aniversario de la formación, que en enero de 2026 ofreció dos conciertos en el Teatro José León Delestal de La Felguera, ambos con todas las entradas vendidas en pocas horas, según ha informado el grupo.

Seivane, vinculada desde la infancia a la tradición de la gaita gallega, comenzó a tocar el instrumento a los tres años y ha desarrollado una trayectoria que combina la música tradicional con nuevos sonidos y formas de expresión. Su participación permitirá reunir en el escenario las tradiciones musicales gallega y asturiana.

Gaiteros del Carbón ha avanzado que el cartel se completará con nuevas incorporaciones que anunciará en las próximas semanas. La propuesta combina música tradicional asturiana, arreglos propios y la participación de artistas invitados.