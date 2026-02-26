GAM cierra 2025 con resultados récord y eleva su beneficio neto un 50%, hasta los 6,5 millones

Archivo - Fachada GAM en Granda (Siero). - RAMON COLLADO - Archivo

MADRID/OVIEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

GAM cerró el ejercicio 2025 con resultados récord y sus principales magnitudes en máximos, con una mejora del beneficio neto del 50% respecto a 2024, hasta situarlo en 6,5 millones de euros, según ha informado este jueves la compañía.

Los ingresos de GAM ascendieron a 316,1 millones de euros, un 4% más que en 2024, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) recurrente se incrementó un 8%, hasta los 304 millones de euros.

El grupo ha destacado en un comunicado que "ha reforzado su perfil financiero apoyándose en la rentabilidad, la disciplina inversora, la generación de caja y el desapalancamiento".

A cierre de 2025, GAM elevó un punto el margen Ebitda respecto a 2024, hasta situarlo en el 28%, gracias "a la mayor eficiencia operativa y a la evolución del mix hacia actividades con mayor recurrencia y valor añadido". El resultado neto de explotación (Ebit) de GAM también mejoró en el ejercicio, situándose en 28,5 millones de euros.

La compañía redujo su endeudamiento un 8%, hasta los 276,9 millones de euros, y también recortó su apalancamiento. En concreto, la deuda financiera neta de GAM cerró el año en 3,2 veces el Ebitda, frente a 3,5 veces a cierre de 2024.

"Esta evolución refuerza la resiliencia del balance y amplía la flexibilidad para seguir ejecutando la estrategia en un entorno económico exigente", ha subrayado la empresa.

El director financiero de GAM, Antonio Trelles, ha destacado que 2025 fue un año de consolidación para la compañía. "Hemos logrado crecer, incrementando el margen Ebitda hasta el 28% y mejorando en un 50% el resultado, al tiempo que invertimos con mayor disciplina -reduciendo el Capex un 6%- y disminuimos el endeudamiento un 8%. Esta combinación refuerza la solidez financiera del grupo y nos permite seguir creciendo de forma sostenible", ha subrayado.

DIVERSIFICACIÓN Y RECURRENCIA COMO PALANCAS DE ESTABILIDAD

La evolución del ejercicio vuelve a poner de manifiesto el papel de la diversificación como palanca de estabilidad. En 2025, GAM mantuvo un reparto equilibrado de los ingresos entre sus tres principales áreas: alquiler y servicios representó el 37%, distribución y postventa el 36%, y los servicios recurrentes de largo plazo el 27%. Este equilibrio reduce la dependencia de un único motor y permite amortiguar mejor los cambios de ciclo, reforzando la resiliencia del Grupo en entornos económicos adversos.

Dentro de este mix, el negocio de servicios recurrentes de largo plazo avanzó un 10%, hasta 86,8 millones de euros, apoyado en una cartera contratada cercana a los 280 millones de euros y en una tasa de renovación superior al 90%, lo que aporta visibilidad y estabilidad a la facturación futura. Por su parte, distribución y postventa alcanzó 112,6 millones y alquiler y servicios se situó en 116,7 millones, consolidando una contribución equilibrada al crecimiento del ejercicio.