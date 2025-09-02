Garantizada la reducción de jornada en junio y septiembre con vigilancia extraordinaria en centros donde sea necesaria

La consejera de Educación, Eva Ledo, a la salida del acto celebrado en el IES Aramo de Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Principado de Asturias, Eva Ledo, ha aclarado este martes que los centros educativos que lo soliciten podrán aplicar la reducción de jornada en los meses de junio y septiembre, siguiendo el procedimiento habitual a través del Consejo Escolar, y contarán con servicio de comedor en esas fechas. Además, ha avanzado que se tramitará la contratación de vigilancia extraordinaria en aquellos centros donde el transporte escolar no coincida con la finalización del servicio ordinario.

Ledo ha presidido la reunión de inicio de curso con las direcciones de los centros de Infantil y Primaria de Asturias en el IES Aramo de Oviedo, donde ha destacado a los medios de comunicación los importantes avances en recursos educativos.

Respecto al cumplimiento del calendario acordado con las organizaciones sindicales, ha indicado que se están cumpliendo los plazos e incluso se están adelantando algunas medidas. Así, ha citado la incorporación de 14 auxiliares educadores, cuatro más de los previstos inicialmente para este año, y ha señalado que trabaja para que recursos como los de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) lleguen a los centros en febrero y no en abril, como estaba previsto.

La responsable educativa también ha anunciado que los grupos de trabajo normativo ya han comenzado con la redacción de borradores como el del decreto de equidad, que seguirá el proceso habitual de consulta y tramitación.

Ledo ha destacado el avance de las aplicaciones digitales en centros educativos para mejorar la comunicación con familias. Ha explicado que ya han implementado estas herramientas que permiten a los centros "comunicar las faltas de asistencia en el momento en el que se producen" y enviar comunicados con opciones de respuesta.

También ha subrayado el papel de la Inspección Educativa como canal de comunicación entre la administración y los centros. "Van a estar en un papel de asesoramiento prioritario durante este curso, cerca de los centros", ha afirmado, anunciando la creación de un documento "vivo" de preguntas y respuestas que se actualizará para resolver dudas de los equipos directivos.

En relación a la situación de los directores de centros educativos, Ledo ha indicado que les pidió "confianza" y han retirado sus divisiones; muchas de ellas, ha apuntado, coincidían con el finalizaciones ordinarias de mandato. "No hay dimisiones en este momento vinculadas a ese motivo", ha señalado.

Sobre la incorporación a la red autonómica de 22 escuelas infantiles municipales, Ledo ha indicado que se ha producido "con normalidad" y sin incidencias relevantes. "El personal que estaba en los ayuntamientos ha pasado a depender del Principado, y en enero de 2026 se producirá la siguiente incorporación", ha confirmado. En cuanto a la equiparación salarial, ha asegurado que las retribuciones se ajustarán "al módulo del convenio" o se mantendrán si son superiores.

Finalmente, en relación con la educación concertada, ha valorado positivamente el acuerdo alcanzado ayer. "Hemos desbloqueado una situación de 15 años sin avances. Se atienden cuestiones como la diversidad, la burocracia, las condiciones salariales y la ratio profesorado por unidad. Es un buen punto de partida", ha afirmado, agradeciendo el "voto de confianza" del sector.