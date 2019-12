García (Cs) asegura que su partido tomó la decisión de votar contra las cuentas el viernes y niega injerencia nacional

Publicado 30/12/2019 19:58:18 CET

OVIEDO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos decidió el pasado viernes, en una reunión, votar en contra del proyecto de Presupuestos para 2020 en Asturias. Así lo ha afirmado el secretario de organización del partido en Asturias, Sergio García, tras el pleno en el que Ana Coto, diputada de Cs, dimitió de su cargo tras romper la disciplina de voto y abstenerse en la votación del presupuesto, mientras su grupo parlamentario votó en contra.

García ha querido desmentir que la decisión de votar en contra haya llegado impuesta desde Madrid a última hora, y ha asegurado que el partido lo acordó "en su autonomía". "Si uno de los diputados ha roto la disciplina de voto, tendrá que asumir las responsabilidades y consecuencias", ha aseverado.

La gestora de Madrid, ha agregado, sí que se puso en contacto con Cs, pero "hace diez días". Lo que ha hecho Ciudadanos, argumenta, es "escuchar a los órganos internos y a la militancia. "Hemos mantenido reuniones con el comité autonómico y, lógicamente, escuchado a la gestora que ostenta el cargo de Comité Ejecutivo, con lo cual, escuchados estos órganos, el grupo parlamentario se ha reunido para tomar una decisión que fue votar en contra de los presupuestos", ha esgrimido.

En cuanto a la postura que Cs mantuvo el pasado jueves en el debate de totalidad, permitiendo que el Presupuesto salvase el trámite, ha señalado que, si bien se sentaron a negociar "durante varios días" para no presentar enmienda a la totalidad y devolver las cuentas al Ejecutivo, el entendimiento que querían "no ha llegado".

Así, asegura que hay "una cantidad de medidas encima de la mesa" que el PSOE no ha cumplido. "Sabemos nuestro peso aritmético en el hemiciclo, sumábamos con el Psoe pero no han tenido a bien aceptar todas las propuestas que teníamos previstas. Las que sí han recogido se las hemos agradecido, pero es una negociación que tenía otros ámbitos y propuestas que no han sido recogidas", ha argumentado.

Preguntado por si piensa que el cambio de postura debilita a la formación, ha rechazado este extremo, asegurando que, aunque hayan conseguido "en cierta manera" mejorar el presupuesto, no ha sido suficiente para "revertir" una situación que "se augura con un panorama bastante incierto y un futuro negro si se lleva a cabo ese gobierno en la nación. No puede ser que Asturias dependa de nacionalistas, que van a mirar para sus CCAA", ha explicado.