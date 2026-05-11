García fía la ampliación de Parque Principado a la "voluntad política" del Principado para salvar las trabas legales

Reunión entre el Ayuntamiento de Siero y la propiedad de Parque Principado. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

SIERO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha supeditado la posible ampliación del centro comercial Parque Principado a la "voluntad política" del Gobierno del Principado de Asturias para sortear las actuales restricciones normativas.

García ha explicado que la normativa vigente impide actualmente la expansión de la gran superficie, pero se ha mostrado convencido de que existe "margen suficiente" y "vía legal" para autorizarla si el Ejecutivo autonómico respalda la operación. "En cuanto tengamos el esquema de lo que se quiere hacer, lo primero que haríamos sería reunirnos con el Gobierno del Principado para ver si es o no viable continuar con la tramitación", ha avanzado el primer edil.

La estrategia del equipo de gobierno de Siero pasa por vincular este crecimiento comercial con el desarrollo de un nuevo barrio. El objetivo es promover entre 500 y 1.000 viviendas públicas con precios asequibles, tanto en régimen de alquiler como en propiedad.

En el plano económico, el regidor ha destacado que la ampliación se traduciría en la creación de "muchos cientos de puestos de trabajo" y una importante inversión que no requeriría de fondos públicos. "No van a llevar ningún tipo de subvención", ha subrayado el regidor, incidiendo en que la operación reforzará la recaudación de impuestos y la actividad comercial de toda la región asturiana.

En esta primera fase, la propiedad de Parque Principado ya trabaja en el estudio técnico para determinar los metros cuadrados necesarios según la demanda de los operadores y la resolución de las necesidades de aparcamiento, paso previo a la presentación formal del proyecto ante la Administración autonómica.