Las gasolineras más económicas para repostar diésel este sábado en Asturias, en Piloña y Arriondas

Mangueras de gasolinera - EUROPA PRESS

OVIEDO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio más económico este sábado 26 de septiembre para repostar gasóleo A habitual se encuentra en surtidores ubicados en los municipios asturianos de Piloña y de Arriondas, en Parres.

En concreto, en Piloña el precio es de 1,809 euros por litro de carburante en la carretera recta de Llleu, en el punto kilométrico número 7. Mientras, en la gasolinera de Arriondas ubicada en el Calle Pozo El Barreño número 18, el precio es de 1,818 euros por litro, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultados por Europa Press.

En cuanto a otro de los combustibles habituales entre los conductores, el de la gasolina 95 E5, el precio más económico en Asturias se encuentra también en la misma gasolinera de Piloña, a 1,839 euros el litro. El precio asciende a 1,849 euros por litro en otras gasolineras asturianas ubicadas en Mieres (Calle Vega de Arriba, 27 y 106), Gijón (Avenida Roces, Calle José Llama Fernández 7, Avenida de los Campones, 2 y 14, y en el punto kilométrico 22 de la AS-II), y Arriondas (calle Pozo El Barreño, 18).