Gázquez (PP) urge a emplear las térmicas para generar una "energía de respaldo" para las renovables

Publicado 01/04/2019 13:58:17 CET

OVIEDO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por Asturias, Paloma Gázquez, ha conminado al Gobierno estatal a impulsar más usos en las centrales térmicas para generar "energía de respaldo" a las renovables, ya que estas últimas "no siempre son estables".

Gázquez, que ha participado en una reunión en Soto de la Barca (Tineo) con la Plataforma que lucha contra el cierre de la térmica, ha explicado a los medios que el PP "no cree" en una transición energética "hecha sin ningún futuro", ningún plan industrial que la respalde, ni proyecto "detrás". A su juicio, con los plazos proporcionados por la Unión Europea "no había por qué" acelerar la transición.

Para Gázquez "es inconcebible" que se hagan las cosas "tan mal" desde el Ejecutivo, afirmando apoyar al mundo rural y cerrando a su vez una térmica que da trabajo a 300 personas. Lo que ello provoca, ha dicho, es la "desertización" de estas zonas "por las malas políticas del PSOE". En este sentido, ha explicado que el PP ya ha mantenido reuniones con la empresa propietaria de la central para invitarla a invertir en energías renovables.

No obstante, al entender que las renovables dependen de factores "que no son siempre estables", la 'número uno' del PP por Asturias considera necesario tener un "respaldo energético como lo hay en toda Europa". "En toda Europa se está haciendo una energía de respaldo en las térmicas", ha asegurado, mientras en España "cerramos toda la energía que no depende de renovables".

.