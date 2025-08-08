GEDEX y del GREIM detonan tres granadas de la Guerra Civil localizadas en el interior de una cueva en El Mazuco

Un agente en la entrada de la cueva. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El GEDEX en colaboración con el GREIM de la Guardia Civil detonaron tres granadas localizadas en el interior de una cueva en la zona de El Mazuco.

Fur en la tarde del pasado miércoles, día 6, cuando se recibió llamada telefonica en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Cangas de Onís, informando ser miembro de un grupo de espeleologos que estaban reconociendo una torca ubicada en la zona de El Mazuco.

Alertaban de que en dicha actividad había encontrado dos granadas de la Guerra Civil que estaban aún sin detonar.

Inmediatamente la Guardia Civil activó a los componentes del GREIM con base en Cangas de Onís y al GEDEX (Grupo Especialista en desactivación de Explosivos) para que se trasladaran al lugar.

A dicho lugar, se llega tras una ascensión de 400 metros de desnivel por una ladera para llegar a la boca de la cueva. A su llegada los agentes se encuentran una torca de 50 metros de profundidad en la que ya se había instalado el acceso por ese grupo de espeleologos.

Los especialistas del GREIM tuvieron que hacer tres rápeles con tres fraccionamientos, localizando las dos granadas señaladas por los alertantes, y tras efectuar un reconocimiento localizaron una tercera granada más.

Dadas las condiciones de verticalidad y lo estrecho de la boca de entrada, se optó porque el personal del GREIM ascendiera con las 3 granadas cada una de manera individual para evitar el contacto entre ellas. Posteriormente, ya en la boca de la cueva y con seguridad, se pudieron detonar las granadas por parte los GEDEX de la Guardia Civil.