La Generación de la Amistad Saharaui recibe este miércoles el VII Premio de Literaturas Africanas en Avilés

La Generación de la Amistad Saharaui, VII Premio de Literaturas Africanas de la Fundación El Pájaro Azul y Universidad.
La Generación de la Amistad Saharaui, VII Premio de Literaturas Africanas de la Fundación El Pájaro Azul y Universidad. - UNIVERSIDAD OVIEDO
Europa Press Asturias
Publicado: lunes, 2 noviembre 2026 14:14
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   OVIEDO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La Generación de la Amistad Saharaui recibirá el VII Premio de Literaturas Africanas, concedido por la Fundación El Pájaro Azul y la Universidad de Oviedo, en una gala que se celebra este miércoles 4 de noviembre, a las 18.30 horas, en la Casa de Cultura de Avilés.

   El galardón reconoce la trayectoria de este colectivo de escritores saharauis, que utiliza el español y el hasania para preservar y difundir la cultura, la memoria y la identidad del pueblo saharaui. La entrega se enmarca en la programación vinculada al Día de las Letras Africanas, que se conmemora el 7 de noviembre.

   La Generación de la Amistad Saharaui se constituyó oficialmente como grupo literario en 2005, aunque sus orígenes se remontan a finales de los años noventa, cuando varios poetas comenzaron a escribir en español desde los campamentos de refugiados. Durante sus dos décadas de trayectoria, sus integrantes han publicado obras individuales y colectivas en las que tienen un peso destacado la poesía, el exilio, la diáspora, la memoria y la identidad.

   La elección del español como lengua de creación, junto al hasania, constituye uno de los rasgos distintivos del colectivo, que ha contribuido a conectar la tradición oral saharaui con la producción literaria escrita. Su obra busca que sean los propios autores quienes narren la historia y la realidad de su pueblo, en lugar de que estas sean contadas por otros.

   La gala concluirá con un concierto conjunto del griot senegalés Sirifo Kouyaté, maestro de la kora, y el músico, compositor y antropólogo cultural Raúl Rodríguez, creador del tres flamenco. Ambos artistas exploran los vínculos entre las tradiciones musicales de África y España a través de una colaboración que combina la kora de tradición mandinga con el tres flamenco.

   El acto está organizado por la Fundación El Pájaro Azul y la Universidad de Oviedo, con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés y del Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana de la institución académica.

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