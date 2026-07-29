Gijón: 10 Proyectos Seleccionados para Residencias Artísticas El Palacio 2026-2027

Archivo - El Palacio. Residencias Artísticas y Acción Cultural (Gijón). - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de Cultura de Gijón (FMC) ha seleccionado diez proyectos seleccionados en la convocatoria El Palacio Residencias Artísticas y Acción Cultural 2026-2027.

Según una nota de prensa de la FMC, Ángela Coto Mejido (Gijón) ha sido seleccionada en la disciplina de artes plásticas y visuales con su proyecto 'Materia frágil en la interzona'.

Se trata de un proyecto de investigación y creación fotográfica que propone desarrollar, a través de la combinación de fotografía analógica de gran formato y composición digital, una serie de obras inspiradas en la tradición pictórica renacentista y barroca, que exploren la capacidad de las teorías 'queer' para generar nuevos imaginarios visuales sobre el futuro mediante la representación de cuerpos y comunidades en paisajes postindustriales contemporáneos.

Por su lado, Eladio Aguilera Hermoso (Los Corrales, Sevilla) ha sido seleccionado en la disciplina multidisciplinar con el proyecto 'El espíritu de las formas'.

En este caso, es una propuesta de investigación y creación artística que explora las relaciones entre arquitectura, herencia y construcción simbólica del espacio a través de los objetos y los lugares como depositarios de memoria y significado.

El proyecto combina distintos lenguajes y metodologías de investigación para reflexionar sobre la manera en que los espacios construidos, y los elementos materiales, configuran narrativas individuales y colectivas.

En el caso de la disciplina proyectos curatoriales y de investigación, la seleccionada ha sido Gloria García Pintueles (Gijón), con el proyecto 'Alguien recordará. Genealogías de un archivo imposible'.

Es un proyecto de investigación curatorial que propone indagar en las imágenes, relatos y objetos a partir de los cuales podría articularse una genealogía 'queer' en Asturias.

Partiendo de la constatación de una carencia muy acusada de archivos, fotografías y materiales interpretados desde esta perspectiva - especialmente en relación con identidades femeninas, personas no binarias y formas de sociabilidad no normativas en los siglos XIX y XX-, esta propuesta plantea construir una primera constelación de materiales, preguntas y relaciones que permita activar nuevas formas de lectura.

Por su lado, María Amparo Gomar Vidal (Valencia) ha sido elegida en la disciplina investigación y artes performativas, con su proyecto 'Higiene moral'.

En él aborda la memoria de los espacios vinculados al Patronato de Protección de la Mujer en Asturias, una de las principales estructuras de control disciplinario y moral de la dictadura franquista.

La propuesta analiza las huellas materiales, arquitectónicas y simbólicas de esta institución, así como los silencios que han condicionado su presencia en la memoria pública.

A través de investigación documental, trabajo de campo y acciones performativas se promueve un proceso de visibilización, reparación simbólica y reflexión crítica.

Marina Fueyo Rodríguez (Gijón), en la disciplina de artes escénicas y performativas, trabajará en su proyecto 'El valle de acero', en el que explora la soledad, la incomprensión y algunas facetas sobre la fragilidad de la existencia.

A pesar de la profundidad y el peso de estas premisas se plantea un delicado equilibrio entre la comedia y la tragedia generando una atmósfera peculiar e hipnótica en la línea de las otras piezas de la trilogía Dear Cassandra, constituyendo esta la tercera y última pieza de danza contemporánea de esta serie.

En la disciplina investigación y arte sonoro, el seleccionado ha sido Marc Vives Muñoz (Barcelona), con el proyecto 'Zazazazazaza'. Se trata de una propuesta de investigación que explora las posibilidades expresivas de la voz desde una perspectiva performativa, estableciendo un diálogo entre las tradiciones vocales de transmisión oral y otras formas de vocalización contemporánea.

En el caso de Paula Montoya Lozano (Granada), ha sido seleccionada en la disciplina de artes escénicas y performativas con el proyecto 'A tientas'.

Este se sitúa en el cruce entre Andalucía y Asturias, "territorios históricamente atravesados por procesos de migración, trabajo y construcción comunitaria, donde las mujeres han sostenido la vida desde lugares frecuentemente invisibilizados", han explicado.

Se fundamenta en la hibridación de lenguajes escénicos, danza contemporánea, flamenco, cante y poesía, para invocar a nuestras madres, abuelas y bisabuelas y construir una dramaturgia física propia, manteniendo una mirada abierta al riesgo artístico y a la investigación escénica.

Otro de los proyectos seleccionados es el de Raquel Buj García (Palencia), en la disciplina de artes plásticas y visuales con 'Ser tarugo. Arquitecturas de desgaste entre cuerpo y territorio'.

En este proyecto Buj García explora la relación entre cuerpo, territorio y materia a través del tarugo, la pequeña pieza de madera de la madreña asturiana que sostiene el calzado que nace destinada al desgaste para garantizar su permanencia.

El proyecto investiga saberes tradicionales, biomateriales y procesos vivos para crear piezas escultóricas y arquitecturas corporales que reflexionan sobre la reparación, la transformación de la materia y los vínculos entre las personas y el paisaje.

Romina Analía Casile (Rosario, Argentina), en la disciplina multidisciplinar (investigación artística, creación literaria y artes plásticas), ha sido seleccionada con su proyecto 'Diario de una obradora', que se articula entre la escritura, la mirada y la práctica escultórica.

El punto de partida es la escritura de un diario concebido como dispositivo de registro sensible que recoge gestos, ritmos, materiales, sonidos y relaciones de la experiencia laboral de la autora en una panadería y una colección artística.

A partir de este diario se conjugan dos lenguajes artísticos -el literario y el escultórico- desde los que abordar las relaciones, los limites y la permeabilidad entre contextos y subjetividades aparentemente distantes.

Tania María Garrido Monreal (Madrid), con su proyecto Columna [VACA], ha sido seleccionada en la disciplina de artes escénicas y performativas.

Se trata de un proyecto de investigación escénica en torno al cuerpo y la anatomía simbólica, que busca paralelismos entre el cuerpo de la vaca y el cuerpo de la mujer, históricamente asociados a lo fértil, lo sagrado y lo maternal, pero también a la domesticación y la explotación.

La investigación busca generar un rito contemporáneo en el que convivan memoria, trance, celebración y transformación, una creación escénica capaz de adaptarse a distintos formatos: instalación performativa, site-specific o pieza de sala.