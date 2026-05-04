Gijón acoge el Foro Eurocities: Debate clave sobre políticas urbanas y desarrollo sostenible

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GIJÓN, 4 May. (EUROPA PRESS) -

LABoral Centro de Arte y Creación Industrial albergará, del 5 al 7 de este mes, el Foro de Asuntos Sociales de Eurocities, una de las citas internacionales más relevantes en el ámbito de las políticas urbanas, el desarrollo económico sostenible y la innovación social.

Cabe recordar que Gijón, que se convertirá así en el epicentro europeo del debate social y económico urbano, fue escogida sede para este evento en julio del pasado año.

En el mismo participarán representantes de 19 países y 48 ciudades. El evento, asimismo, reunirá a más de 200 expertos y responsables políticos de toda Europa, que participarán en mesas redondas, grupos de trabajo y visitas técnicas organizadas en diferentes puntos de la ciudad.

El programa girará en torno al desarrollo del talento y las denominadas economías de color: la Azul, vinculada al entorno marino; la Naranja, centrada en las industrias creativas; la Verde, ligada a la sostenibilidad; y la Plateada, relacionada con el envejecimiento activo y la economía de los cuidados.