Gijón acogerá, el día 6, la jornada 'Nexo Salud', para conectar investigación científica y mundo empresarial

Archivo - Antigua Universidad de la Laboral, en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Gijón acogerá el próximo día 6 la jornada 'Nexo Salud', una iniciativa impulsada por Gijón Impulsa, el Centro de Ingeniería Biomédica (BME) y el Instituto de Neurociencias del Principado de Asturias (Ineuropa), ambos vinculados a la Universidad de Oviedo, con el objetivo de conectar la investigación científica y tecnológica con el tejido empresarial, y favorecer nuevas oportunidades de innovación, actividad económica y empleo.

El encuentro, que tendrá lugar en la Sala de Pinturas de Laboral Ciudad de la Cultura, permitirá a las empresas conocer de primera mano las capacidades científicas y tecnológicas que se están desarrollando en Asturias, especialmente en los ámbitos de la ingeniería biomédica y la neurociencia, e identificar posibles aplicaciones en sus actividades, según una nota de prensa de Gijón Impulsa.

La vicealcaldesa y concejala delegada de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón, Ángela Pumariega, ha destacado que "Gijón y Asturias cuentan con talento investigador, capacidades científicas y tecnológicas y un tejido empresarial con un importante potencial innovador". Pese a ello, ha considerado necesario "favorecer conexiones que permitan aprovechar todos esos recursos".

"Tenemos que ser capaces de conectar a quienes generan conocimiento con quienes pueden convertirlo en soluciones, productos y servicios que lleguen al mercado y, en definitiva, a la ciudadanía", ha señalado Pumariega.

Esta ha resaltado, también, el potencial de la Milla del Conocimiento Margarita Salas, "donde la proximidad entre empresas, universidad y centros tecnológicos constituye una fortaleza para impulsar proyectos conjuntos".

Por este motivo, ha puesto en valor que "Nexo Salud representa precisamente esa conexión entre ciencia y empresa que consideramos imprescindible para seguir construyendo una ciudad más innovadora y competitiva".

Por su parte, la directora de Ineuropa, Ana Coto Montes, ha destacado que "uno de los grandes objetivos del instituto es conseguir que los resultados científicos trasciendan el ámbito académico y lleguen a la sociedad".

"En muchas ocasiones, los investigadores obtenemos resultados que pueden tener aplicaciones muy interesantes, pero nos falta ese puente que permita ponerlos en contacto con quienes tienen la capacidad tecnológica o empresarial para desarrollarlos y convertirlos en herramientas útiles para la sociedad", ha explicado.

Durante la jornada, se presentarán investigaciones relacionadas con la atención a niños con trastornos del lenguaje, el desarrollo de biomarcadores para diferenciar trastornos mentales o herramientas de seguimiento del estado de salud, entre otras aplicaciones.

Por su lado, el director del Centro de Ingeniería Biomédica, Víctor M. González, ha puesto de relieve el trabajo de sus más de 50 investigadores en el desarrollo de soluciones para problemas sanitarios reales, como nuevos sensores para facilitar el diagnóstico de ictus o modelos de inteligencia artificial que permiten anticipar la respuesta a determinados tratamientos oncológicos.

González ha señalado que "Nexo Salud constituye una oportunidad única de conocer de primera mano estos proyectos y muchos más, las personas que los encarnan, y las formas de colaboración existentes", destacando su potencial para mejorar la competitividad de las empresas asturianas.

NUEVAS COLABORACIONES

En cuanto a la jornada, esta comenzará a las 9.30 horas con una bienvenida institucional, seguida del coloquio 'Del laboratorio a la empresa: experiencias reales de innovación colaborativa', en el que participarán representantes del ámbito empresarial y universitario.

El programa incluirá, también, presentaciones de líneas de investigación y desarrollos tecnológicos, una exposición de pósteres científicos y espacios de networking para facilitar el contacto directo entre investigadores y empresas, y explorar posibles proyectos conjuntos.

'Nexo Salud' está dirigida a empresas sanitarias, biotecnológicas, tecnológicas, industriales y de servicios, interesadas en conocer nuevas aplicaciones del conocimiento científico e identificar oportunidades de innovación. La participación es gratuita, previa inscripción, a través de la web oficial de la jornada: www.gijonnexosalud.com.