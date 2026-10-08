Gijón: Aprobadas, de manera provisional, 2.795 solicitudes de ayudas para gastos energéticos de la vivienda habitual

Archivo - El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación en el Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS) del Ayuntamiento de Gijón ha aprobado la lista provisional de las ayudas para gastos derivados del consumo de energía de la vivienda habitual correspondientes a 2025.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, la FMSS ha valorado 4.005 solicitudes, atendiendo a las circunstancias económicas de las unidades de convivencia acreditadas por las personas solicitantes.

De ellas, un total de 2.795 cumplen inicialmente todos los requisitos establecidos en la convocatoria y figuran en la lista provisional como 'Pendiente de Resolución'.

Asimismo, otras 710 solicitudes requieren la aportación de documentación adicional para poder continuar con su tramitación, mientras que 500 han sido denegadas provisionalmente por incumplir alguno de los requisitos establecidos en la convocatoria.

Las personas solicitantes recibirán entre este jueves y viernes un SMS en el teléfono facilitado en la solicitud, en el que se les informará del estado de su expediente y, en su caso, de la documentación que deben aportar o de las posibles incidencias que puedan resolver dentro del plazo establecido.

La publicación de la lista provisional abre un plazo de diez días hábiles, a contar desde este próximo jueves, para presentar alegaciones y/o subsanar las solicitudes.

Una vez finalizado este periodo y revisada la documentación aportada, se procederá a la resolución definitiva de las ayudas. La convocatoria cuenta con una dotación máxima de 1.180.000 euros y tiene como finalidad contribuir a sufragar los gastos derivados del consumo de energía de la vivienda habitual correspondientes al año 2025.

El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, Guzmán Pendás, ha destacado, al respecto, que "estas ayudas permiten aliviar la carga que supone para muchas familias afrontar los gastos básicos de energía y son una muestra del compromiso de los Servicios Sociales con quienes más lo necesitan".

Pendás, asimismo, ha señalado que "el objetivo es que el apoyo llegue a las familias que cumplen los requisitos establecidos y que las personas solicitantes dispongan ahora de un plazo para resolver cualquier incidencia o aportar la documentación que pueda ser necesaria para completar su expediente".