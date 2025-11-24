El Gijón Arena acoge el próximo día 14 un evento solidario, en homenaje póstumo al Dj Eloy Malnero

Todos los artistas que colabo(EUROPA PRESS) -

La comunidad musical de Gijón, junto con una amplia representación vecinal, ha organizado para el próximo día 14 un concierto solidario en el Gijón Arena para recaudar fondos para la familia del Dj Eloy Malnero, fallecido el 1 de noviembre de 2024 tras ser agredido por un hombre en la calle Corrida.

Según una nota de prensa de los organizadores del evento, Malnero, del que se ha resaltado que fue una figura pionera de la escena musical local, tenía 56 años en el momento de su fallecimiento y su muerte dejó "una profunda huella" en la cultura de Gijón, así como en su familia y amigos.

El concierto se iniciará a las 12.30 con una declaración por parte de la organización seguida de varios grupos que actuarán en directo y mas de 30 djs, representantes de tres generaciones de la música de baile en Asturias.

Se ha remarcado, también, que todos los artistas que colaboran en este concierto lo hacen de forma totalmente altruista. "El acto servirá para recordar a Eloy como un pionero y maestro para muchos, una pieza clave en el desarrollo de la escena de música de baile en Gijón", han apuntado desde la organización. "Su influencia y conocimiento marcaron a toda una generación de artistas y aficionados", han agregado.

Este acto además, será totalmente solidario, y desde la organización se donará el 100 por ciento de los beneficios a su familia.

Desde la organización han querido, por otra parte, alzar la voz para reclamar más seguridad en las calles. "Reclamamos la noche como un espacio seguro para el desarrollo de actividades económicas legítimas y para el esparcimiento de las personas", han conminado, antes de pedir que hechos como el que acabó con la vida de Malnero no se vuelvan a repetir.

Cabe recordar que, recientemente, la Fiscalía ha solicitado tres años y medio de cárcel para el acusado de la muerte de Malnero por un delito de homicidio imprudente. La vista oral está aún pendiente de fecha.