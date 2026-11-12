Gijón: Los autobuses de Emtusa retoman el paso, desde este viernes, por Blasco de Garay tras la reforma de la calle

El concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales del Ayuntamiento de Gijón, Gilberto Villoria, y el edil de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, Pelayo Barcia, inauguran la calle Blasco Garay tras su reforma, en el campus gijonés. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales del Ayuntamiento de Gijón, Gilberto Villoria, ha destacado este jueves la finalización de la obra de reforma de la calle Blasco Garay, en el campus gijonés, que se entrega con dos semanas de antelación.

Villoria, en declaraciones a los medios de comunicación durante la inauguración de la vía, junto al edil de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, Pelayo Barcia, ha recordado que el Ayuntamiento asumió esta obra tras firmar un convenio de cesión con la Universidad de Oviedo, propietario de este vial.

El edil ha explicado que se actuó en un tramo entre la Escuela Politécnica de Ingeniería y la avenida del Jardín Botánico, en unos 5.000 metros de aglomerado, pero también en un tramo de acera de 200 metros cuadrados, en la conexión con la citada avenida, para completar el itinerario peatonal accesible. Todo ello con un presupuesto de 200.000 euros.

Villoria ha señalado que el pavimento presentaba "muchísimos defectos", como blandones o baches, a lo que ha indicado que era "intransitable prácticamente".

Ha incidido, asimismo, en que, no siendo el Ayuntamiento el titular del vial, sí tenía la responsabilidad sobre los accidentes y sobre las averías que provocaban los baches, al pasar por el campus gijonés cuatro líneas de autobús municipal.

De ahí que era urgente ya reparar esta calle, tanto por el servicio que Emtusa presta como por alguna reclamación que tuvo el Ayuntamiento que pagar.

Ha aclarado, asimismo, que si bien la cesión inicial iba a ser de un año, ahora va a pasar al Ayuntamiento "de manera completa" en lo que respeta a la calzada.

No obstante, quedaría por resolver la conexión peatonal entre la Escuela de Marina Civil y la EPI, que no son terrenos municipales, por lo que habría que modificar el convenio con la institución académica para poder actuar.

Barcia, por su parte, ha aludido, también, al mal estado que presentaba este vial, que llegó incluso a afectar a la circulación de los autobuses de Emtusa. Sobre ello, ha avanzado que se recupera el servicio de autobús por esta calle a partir de este próximo viernes, que ya es una vía a efectos legales del Ayuntamiento.

A este respecto, ha recordado que hace más de un año que Emtusa desvió el paso de los autobuses por la otra calle, ya tenían quejas del Comité de Empresa incluso. Ha remarcado que ya no solo es por un tema de ergonomía para los conductores y para los pasajeros, sino también de seguridad, en cuanto a que se podían incluso dañar los autobuses.

Con esta actuación, según el edil, se ha hecho no un simple asfaltado, sino que es una recuperación de un mayor tramo para que permite mayor comodidad para la circulación de los autobuses.