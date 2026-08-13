Gijón busca ir "un paso por delante" para frenar la llegada a las playas de carabelas portuguesas

Carabela portuguesa - EUROPA PRESS

OVIEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón, José Rodrigo Pintueles, se ha referido este jueves a la presencia cada vez más frecuente de medusas y especialmente de carabelas portuguesas en la costa de la ciudad.

En una rueda de prensa en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) con motivo del Día del Medioambiente, Pintueles ha dicho que la intención del Ayuntamiento es ir "un paso por delante" en esta materia.

Ha explicado que su departamento impulsa con el Acuario de Gijón, la Universidad Oviedo, el Instituto Oceanográfico Español y la Autoridad Portuaria el proyecto Physalia 2026. Ha mencionado la puesta en marcha de una prueba piloto para evaluar nuevas medidas de prevención frente a la carabela portuguesa.

El edil ha detallado que, "concretamente se trata de probar en condiciones reales una barrera experimental para analizar su eficacia y con los datos que nos dé el conocimiento científico, pues ver si puede convertirse en una herramienta útil para evitar la llegada de esta especie". El martes comenzaron a hacerse las pruebas.

Ha dicho que se llevan a cabo en las dársenas de Poniente y ha insistido en que están haciendo todo lo que está en sus manos para reforzar las capacidades municipales en este asunto. Espera que el fin de las actuaciones puestas en marcha les permita comprender mejor qué está ocurriendo en nuestro medio marino y anticiparse cuando sea posible". Todo ello con el objetivo, según ha concluido, de "disponer de mejores herramientas para que en definitiva todos puedan disfrutar de nuestras playas en condiciones de seguridad".