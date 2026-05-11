Gijón celebra la 10ª edición de su Feria del Libro con 98 expositores

Archivo - Feria del Libro de Gijón (FeLiX) (Archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Gijón celebrará, del 17 al 21 de junio, la Feria del Libro de Gijón/Xixón (FeLiX), que este año celebra su décima edición bajo el lema 'No (te) pierdas el Norte'.

Según una nota de prensa de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón (FMC), contará con la presencia de 98 expositores que se distribuyen en 92 casetas, así como con la participación de 29 librerías gijonesas y 69 editoriales locales y foráneas.

Asimismo, su programación engloba desde presentaciones literarias a mesas de debate, cuentacuentos infantiles, actuaciones musicales, proyecciones de cine o lecturas en vivo, al margen de los puntos de venta.

Organizada por la Red Municipal de Bibliotecas de Gijón y con la dirección literaria de Jaime Priede, han resaltado que convierte la ciudad en "un gran espacio abierto de encuentro literario".

Al tiempo, han incidido en que esta décima FeLiX se reafirma "como un caso de éxito dentro del ecosistema cultural español", al haber pasado de una feria local a posicionarse entre las principales citas literarias del país. Especialmente han destacado su modelo "híbrido", que combina actividad comercial, programación cultural y dinamización urbana.

Asimismo, este año la feria se presenta con los siguientes hilos temáticos: 'El fútbol que une', 'Salud mental: el dolor que no duele', 'Narrativas del colapso: trabajo, familia, pareja', 'Nuevos laberintos de la fantasía: Minotauro y Planeta Cómic', 'Puro cuento: narrativa breve' y 'Geópolis: Marruecos, el vecino incómodo / Antártida, el otro mundo / Trashorras'.

La feria también contará con las ya habituales secciones fijas, como son 'Zona Joven' con un espacio exclusivo en la antigua Escuela de Comercio.

También contará con una programación muy diversa con 24 actividades programadas consistentes en presentaciones, mesas redondas, encuentros y talleres con temáticas en castellano y asturiano relacionadas con la salud mental, la mujer en la narrativa joven, la traducción y la diversidad genérica en la ficción juvenil actual.

A esto han sumado 'Felixina', con una programación dirigida a los más pequeños, que cuenta con su propio espacio en la carpa Alborá. En este caso, contará con diez eventos programados para los más pequeños, de carácter muy dinámico con cuentacuentos, talleres y presentaciones muy dinámicas e interactivas.

Desde la FMC se ha remarcado que la feria contará con la presencia de autores y autoras consagrados, junto con otros que debutan. En este sentido, han citado nombres tales como: David Toscana (Premio Alfaguara 2026 con El ejército ciego); Juan Manuel Gil (Majareta, Seix Barral, 2025); Remedios Zafra (Premio Nacional de Ensayo 2025 por El Informe. Trabajo intelectual y tristeza burocrática, Anagrama, 2025); Marcos Giralt Torrente (Premio Francisco Umbral de Narrativa 2025 y Premio de la Crítica 2026, con Los ilusionistas, Anagrama, 2025); y Sara Barquinero (La chica más lista que conozco, Lumen, 2026).

También asistirán: Lucía Solla Sobral (que nos presentará su exitoso debut literario Comerás flores, Libros del Asteroide, 2025); Martín Caparrós (Bue, Alfaguara, 2025); Bibiana Collado (Marcelino. Decires de un hombre, Pepitas de Calabaza, 2026); Esther García Llovet (Las jefas, Anagrama, 2026); Ricardo Menéndez Salmón (Arca, Seix Barral, 2026); Rosario Villajos (Cortarse el cabello, Seix Barral, 2026); Sofía Balbuena (Personaje secundario, Páginas de Espuma, 2026. IX Premio de Relato Ribera del Duero); y Leticia Álvarez (Trashorras, una investigación sobre la vida y condena del colaborador que facilitó la dinamita de los atentados del 11M), entre muchos otros.

Por otro lado, las sedes de la Feria del Libro de Gijón serán el paseo de Begoña y la calle Tomás Valiente, mientras que los espacios donde se desarrolla la programación cultural son el Centro de Cultura Antiguo Instituto (CCAI), la antigua Escuela de Comercio (Zona Joven), Carpa Atalaya y Carpa Alborá (Felixina).