Gijón celebra la 34 Fiesta de la Sidra Natural con un programa que incluye un concurso de sidra casera

OVIEDO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Festejos, Jesús Martínez Salvador, y del presidente de Divertia, Oliver Suarez, han presentado este martes la 34 edición de la Fiesta de la Sidra Natural en Gijón, un evento que adquiere un carácter especial tan sólo ocho meses después de que la cultura sidrera fuera declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Han destacado las novedades de esta edición, entre las que se encuentra "la nueva imagen, diseñada por Noelia Pañeda", que conjuga "a la perfección la cultura sidrera con Gijón". La programación arrancará este viernes 22 de agosto con la apertura del Mercadín de la Sidra y la Manzana, que contará con 21 puestos y permanecerá abierto hasta el 31 de agosto.

El programa incluye "campeonato de escanciadores, cancios de chigre, premios y el primer concurso de sidra casero", que tendrá su final el viernes 29 en la Plaza Mayor. "Un evento que nace de la necesidad de poner en valor e impulsar la elaboración más tradicional de esta bebida ancestral", ha explicado el presidente de Divertia.

Uno de los momentos más esperados será el récord mundial de escanciado simultáneo en Poniente, con el objetivo de superar los 9.796 participantes del año anterior. "Esperamos que este año sean 9.797 y conseguir batir ese récord", ha manifestado Suárez, quien ha aprovechado para agradecer a los herederos su participación, cuyos beneficios irán destinados a la Asociación ELA Asturias.

El evento culminará con la entrega del Tónel de Oro 2025 a Luis Benito García Álvarez, "una personalidad imprescindible dentro de la cultura sidrera" y creador impulsor de la candidatura a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. "Por delante, 10 días en los que Gijón, la ciudad que empezó a escanciar, respirará sidra", ha concluido Suárez.

Jesús Martínez Salvador ha destacado la actividad que está prevista el sábado 30 de agosto en la Plaza Mayor, donde se juntarán dos culturas que son Patrimonio Cultural Inmaterial, la de la sidra y la del sake japonés.