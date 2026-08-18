Gijón celebra su XXXV Fiesta de la Sidra Natural del 20 al 30 de agosto: Sidra Canal, Tonel de Oro

Andrés Canal, de Sidra Canal, en primer término, Premio Tonel de Oro de la XXXV Fiesta de la Sidra Natural, que se celebra del 20 al 30 de agosto de 2026. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha presentado este martes la XXXV Fiesta de la Sidra Natural, que se celebrará del 20 al 30 de este mes con 15 llagares participantes.

Un certamen que en el que se rendirá homenaje a la trayectoria ejemplar de Sidra Canal, con la entrega del Tonel de Oro, y en el que se intentará volver a batir el Récord Mundial de Escanciado Simultáneo, para lo que habrá que superar los 9.833 asistentes del año pasado.

El evento, asimismo, dará comienzo este próximo jueves, con el arranque, a las 12.00 horas, en la plaza Mayor, del Concurso Mejor Sidra de la Fiesta de la Sidra Natural de Gijón, precedido de la actuación de Banda de Gaites Saxum, a las 11.30 horas. Bajo la presentación de Nerea Vázquez, se dará entrega al Elogio de Oro al Premio a la Mejor Sidra.

Ya de tarde, abrirá sus puertas el Mercadín de la Sidra y la Manzana, en los jardines de la Reina, con horario de 17.00 a 23.00 horas. Vinculado a este, se otorgarán los premios 'Al productu más novedosu'; 'A las mercancíes meyor presentaes'; y 'Al puestu más prestosu', que serán entregados este próximo sábado, en el mismo mercado, a las 20.00 horas.

Ese mismo jueves, a partir de las 17.30 horas, dará comienzo el XXXIII Campeonato Oficial de Escanciadores de Asturias 2026, en la plaza Mayor.

Será al día siguiente, a partir de las 18.00 horas, cuando se abra el paso a la playa de Poniente a los participantes del Récord Mundial de Escanciado Simultáneo. En este caso, la organización proporcionará las primeras 9.833 + 1 botellas para superar el récord vigente, mientras que las personas participantes deberán ir provistas de su propio vaso. Será, a partir de las 20.30 horas, cuando se intente batir el récord, a lo que Martínez Salvador se ha mostrado confiado en que así sea.

El sábado día 21, en la plaza Mayor, tendrá lugar el Concurso Sidra Casero de Xixón 2026, a partir de las 12.00 horas. La venta de vasos se hará desde las 11.30 hasta las 14.30 horas.

El concejal ha señalado que este concurso se organiza de la mano de la Asociación de Sidra Casero de Xixón 'El Culete Moyáu', de reciente creación e integrada por un centenar de llagares caseros, propietarios de pumaradas tradicionales, elaboradores no profesionales, consumidores y amantes de la sidra casero.

Este certamen cuenta con la colaboración con el Ayuntamiento gijonés y con Caja Gijón, La Rural. Durante estas tres jornadas, un jurado experto de cinco miembros probará las 60 sidras participantes y seleccionará las 12 que pasarán a la final de la plaza Mayor. Las semifinales también serán abiertas al público y cada jornada se cerrará con una pequeña espicha.

En este caso, la final se llevará a cabo este próximo sábado, de 12.00 a 14.30 horas, siendo las 12.00 la inauguración con un pregón, seguido del culín inicial y con la entrega de la revista del concurso a la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón.

Por su parte, este próximo domingo se celebrará el Día de la Sidra, en las plazas Mayor y Marqués, fiesta amenizada por la Banda de Gaitas Villa de Xixón.

A este respecto, se podrá degustar la sidra en las casetas de los llagares, entre las 12.00 y las 14.00 horas, siendo la venta de vasos hasta las 13.30 horas.

En este sentido, el edil ha destacado que los Culetes Solidarios irán destinados a favor de ELA Principado (Asociación Afectados ELA). La taquilla para la adquisición de Tickets 'Culetes solidarios' permanecerá abierta de 10.00 a 13.30 horas, a un precio de 12 culetes por cinco euros. Martínez Salvador ha señalado que, el pasado año, se recaudaron un total de 7.157 euros, a lo que ha confiado en que en esta edición será "un poquito más".

Ese mismo día, a las 12.00 horas en la plaza Mayor, tendrá lugar la entrega del Tonel de Oro 2026 A Llagar Sidra Canal. Martínez Salvador ha resaltado que se trata de un llagar fundado en 1955 por Avelino Canal, conocido popularmente como 'El Santu', del cual ha incidido en que reúne sobrados méritos para ser distinguido con este premio por su trayectoria ejemplar de trabajo y compromiso con Asturias de más de siete décadas.

Al tiempo, ha puesto en valor que es una sidra "de reconocida calidad" y ha destacado que transmite los valores de "honestidad y respeto a las costumbres" de su fundador, cuyo legado ha continuado su hijo Andrés y su viuda, Cristina Palacio.

Ha señalado, unido a ello, que Canal fue ejemplo de "cercanía, entrega y pasión por su oficio", a lo que ha agregado que supo convertir el llagar en referente. De ahí que haya remarcado que cumple sobrados méritos para ser reconocido con este galardón.

Además, a las 12.00 horas se ofrecerá el primer culín, que será Diego Agüera, de sidra Cabueñes, como representante de la sidra ganadora del Elogio de Oro de la edición del año pasado.

A continuación, será el turno del Premio Elogio de Oro a la Mejor Sidra de la Fiesta de la Sidra Natural de Gijón/Xixón 2026, a las 12.30 horas. El Jurado se reunirá para hacer la prueba y decidirá la sidra ganadora del concurso. El acto será presentado por Nerea Vázquez.

A continuación, el grupo Sidrastur hará entrega de 'La Etiqueta mas guapina de la Fiesta de la Sidra de Gijón/Xixón 2026', en la plaza Mayor. También forma parte de este certamen los Cancios de Chigre, a las 22.00 horas en la plaza Mayor, este viernes y sábado próximos.

Martínez Salvador ha apuntado que el Conseyu de Mocedá de Xixón, a través de su Grupo de Salud e Igualdad, llevará a cabo una mesa de reducción de riesgos y de daños en el consumo de sustancias. Para ello, realizará test de alcoholemia y pruebas de reflejos con gafas que simulan el efecto de las diferentes sustancias, así como la difusión de la campaña municipal #FolixaAsisí y demás información que puede resultar de interés.

Con todo, Martínez Salvador ha resaltado que se presenta una programación "muy variada, muy intensa", que respeta los pilares sobre los que siempre ha sido "santo y seña" de la Fiesta de la Sidra.