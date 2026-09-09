Gijón conmemora el 90 aniversario de Lorca con un ciclo de teatro

Archivo - Cartas a Lorca. - J.R.NAVARRO PHOTOGRAPHY - Archivo

GIJÓN, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas del Ayuntamiento de Gijón, Montserrat López Moro, ha presentado este miércoles el nuevo ciclo de artes escénicas: 'Teatro para un aniversario. Federico García Lorca. 1936-2026'.

De esta forma, se busca conmemorar el 90 aniversario del asesinato del poeta granadino. Así lo ha explicado, acompañada de la jefa del departamento de Innovación Cultural de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular (FMC), Verónica Rodríguez Fernández; Boni Ortiz, coordinador de la exposición sobre Lorca; Borja Roces, director de la compañía Factoría Norte; y Maya Fernández, directora de la compañía Luz de Gas Teatro.

En el marco de este ciclo, el Centro de Cultura Antiguo Instituto acogerá, del 11 al 13 de este mes, tres propuestas escénicas que, desde lenguajes y perspectivas muy diferentes, se acercan a la figura de Lorca, su obra y el significado de su legado, según una nota de prensa de la FMC.

El programa se completa con la exposición 'Lorca en Asturias', que permite recuperar una dimensión especialmente vinculada al Principado: los viajes del poeta por Asturias, su relación con los ateneos obreros y su actividad con La Barraca, así como el compromiso de Lorca con la cultura, el teatro y la educación.

Esta exposición se podrá ver en el vestíbulo de la segunda planta del Centro de Cultura Antiguo Instituto hasta el próximo día 27. Después, la muestra itinerará al Centro Municipal Integrado de La Calzada, del 8 al 31 de octubre, y al Centro Municipal Integrado de El Llano, del 3 al 30 de noviembre.

La propuesta pretende así ir más allá del homenaje a una figura universal de la literatura para reivindicar la vigencia de Lorca como símbolo de creación, libertad, cultura y memoria, porque 90 años después de su asesinato, Lorca continúa hablando de asuntos profundamente contemporáneos: la libertad, la creación, la diversidad, la violencia y el derecho a la cultura.