Gijón se convierte este fin de semana en capital mundial ecuestre con el IV Congreso Internacional Equnexion

Cristóbal Scarpati, referente mundial en la doma natural, será el encargado de abrir el evento

GIJÓN, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Gijón acogerá los próximos 20 y 21 de este mes, en el recinto ferial 'Luis Adaro', el IV Congreso Internacional Ecuestre Equnexion, un encuentro que reunirá a referentes internacionales y nacionales para explorar el presente y el futuro de la relación entre el ser humano y el caballo.

Según una nota de prensa de Visita Gijón, el evento, impulsado por el proyecto Equnexion, de Juan Ramón Lucas, Sandra Ibarra, Sonia de Santiago y Adriano Mones, llega a la ciudad bajo el lema 'Salud, Bienestar y Sostenibilidad'.

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha resaltado que no solo es un evento más en el marco de la estrategia municipal de apostar por el turismo profesional, sino que su contenido resulta "especialmente atractivo al explorar una temática tan antigua y, al mismo tiempo, tan de actualidad, como son las relaciones entre los seres humanos y los caballos".

Por su parte, la viceconsejera de Turismo, Lara Martinez, ha remarcado que "Asturias es un destino que tiene como objetivo el impulso del turismo sostenible y este congreso pone el foco en la relación entre el caballo y el disfrute de la naturaleza".

PROTAGONISTAS INTERNACIONALES

La apertura del congreso correrá a cargo de Cristóbal Scarpati, referente mundial en la doma natural y heredero de una tradición familiar que, según la organización del evento, "ha marcado un antes y un después en la forma de entender la relación con los caballos".

A lo largo del próximo fin de semana, se darán cita expertos de gran prestigio. Desde Italia llega Luca Moneta, jinete de salto y horsemanship, que destaca por su enfoque naturalista y ético en el entrenamiento ecuestre. Asimismo, desde Argentina, lo hará Daniel Anz, referente en podología por su método innovador.

También estarán presentes el portugués Antonio Castro y el español Juan Vendrell, afincado en Estados Unidos, junto a expertos nacionales como Guillermo Cortina, Félix Peña, Teresa Gamonal, Lorenzo del Pozo y Jaime Solà.

El programa combina conferencias de alto nivel, mesas de debate y demostraciones prácticas con caballos, al objeto de ofrecer a los asistentes una experiencia completa en la que teoría y práctica se entrelazan para dar respuestas al futuro ligado a los caballos y su relación con la Naturaleza y las personas.

En este caso, se ha remarcado que se hablará de cómo el caballo inspira nuevas formas de turismo sostenible, cómo contribuye al bienestar físico y emocional de las personas y cómo, al cuidarlos, también aprendemos a cuidarnos y a cuidar el planeta.

Durante dos días, Gijón será el escenario donde expertos, profesionales del sector, aficionados y amantes de los caballos se reunirán para compartir conocimientos, experiencias y la pasión por estos animales, lo que consolidará a Asturias como un referente internacional en innovación ecuestre.