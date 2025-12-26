Gijón creará un nuevo parque con juegos infantiles y zona de descanso en Tremañes

Gijón impulsa un nuevo parque infantil en Tremañes con una inversión de más de 106.000 euros - GIJÓN

Gijón, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón prevé ejecutar en las próximas semanas una nueva zona verde estancial con juegos infantiles en Tremañes, junto a la sede de la Asociación Vecinal San Juan Bautista, una actuación ya licitada y adjudicada que supondrá una inversión total de 106.421,92 euros

Según ha informado el propio Ayuntamiento, de esa inversión, 53.681,65 euros correspondientes a la obra de adecuación del espacio y 52.740,27 euros serán destinados a los juegos infantiles y al pavimento de seguridad.

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, ha destacado que se trata de "una intervención pensada para las familias, para los niños y niñas y también para sus cuidadores, que mejora la calidad de vida del barrio y equilibra el uso de los parques del entorno".

La intervención será ejecutada por la empresa Jardinería Costa Verde y se desarrollará sobre una superficie total de 552 metros cuadrados, que incluirá una zona de juegos infantiles de 200 metros cuadrados, zonas de tránsito y accesos con 322 metros cuadrados y una zona estancial de 30 metros cuadrados, pensada para el descanso y la convivencia vecinal.

En cuanto al calendario de ejecución, la firma del acta de replanteo está prevista para el 2 de enero y el inicio de los trabajos para el 7 de enero de 2026, con una duración estimada de dos meses.

El proyecto ha sido diseñado por los técnicos municipales del Servicio de Parques y Jardines y responde a criterios actuales de calidad urbana, accesibilidad y seguridad.

"En este proyecto se prioriza la adecuación de los juegos a diferentes rangos de edad, los criterios de accesibilidad universal e inclusión, la seguridad mediante pavimentos homologados y la integración del espacio de juegos con la zona estancial y el entorno urbano existente", ha subrayado el concejal.