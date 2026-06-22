Gijón destina 838.600 euros a subvenciones y convenios con entidades sociales

Archivo - El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación del Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta Rectora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón ha aprobado este lunes la concesión de subvenciones nominativas por un importe conjunto de 838.600 euros y la suscripción de convenios de colaboración de carácter plurianual con cinco entidades sociales para el desarrollo de diez proyectos durante los ejercicios 2026 y 2027.

Las entidades objeto de los convenios son: Asociación para la Ayuda al Drogodependiente Colectivo NACAI; la Fundación de Solidaridad Amaranta; la Fundación Siloé; ACCEM; y la Asociación Centro de Iniciativas, Solidaridad y Empleo, CISE, según una nota de prensa del Consistorio gijonés.

Las subvenciones aprobadas y los gastos autorizados corresponden al ejercicio 2026, mientras que la continuidad de los convenios en 2027 estará supeditada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de la FMSS para dicho ejercicio.

Los proyectos objeto de financiación atienden a personas con problemas de dependencia, mujeres víctimas de trata y explotación sexual, personas con trastornos mentales graves, menores y familias en situaciones de especial dificultad, personas sin hogar o en exclusión social severa, población migrante con dificultades de inserción y personas perceptoras de ayudas sociales que necesitan acompañamiento para avanzar en sus procesos de inclusión.

El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación y presidente de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, Guzmán Pendás, ha destacado que estos acuerdos "ponen de manifiesto el firme compromiso del Gobierno local con las entidades que desarrollan una importantísima labor social en nuestro municipio y que, gracias a su experiencia, especialización y cercanía, permiten llegar a personas y familias que atraviesan situaciones especialmente complejas".

"Cuando presentamos el Presupuesto hablábamos de una cifra récord en políticas sociales, una cifra que superaba por primera vez la barrera de los 30 millones en su consignación inicial", ha señalado el edil.

Pendás ha considerado importante "dotar de continuidad a programas que favorecen la autonomía personal, la integración social y la recuperación de personas en situación de vulnerabilidad".

De esta forma, la Asociación para la Ayuda al Drogodependiente Colectivo NACAI recibirá una subvención de 146.000 euros y se suscribirá con ella un convenio de colaboración de carácter plurianual para el desarrollo del proyecto Piso de Incorporación Social durante 2026 y 2027.

El recurso está dirigido a personas que han finalizado un tratamiento por dependencia, o que se encuentran en su fase final, y que carecen de los recursos personales, familiares o materiales necesarios para consolidar su proceso de recuperación.

Asimismo, el piso proporciona un dispositivo residencial de apoyo desde el que avanzar hacia una incorporación activa y responsable en la sociedad.

Por su parte, la Fundación de Solidaridad Amaranta recibirá una subvención de 85.000 euros para desarrollar durante 2026 el proyecto SICAR, denominado Acogida y apoyo a la incorporación social a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual.

El acuerdo contempla también la suscripción de un convenio plurianual para los ejercicios 2026 y 2027. El proyecto está dirigido a mujeres que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad relacionadas con el ejercicio de la prostitución, así como a víctimas de explotación sexual y de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

La Junta Rectora ha aprobado también tres subvenciones a la Fundación Siloé por una cuantía conjunta de 386.100 euros para el desarrollo de los proyectos Prometeo (que atiende a personas diagnosticadas con trastornos mentales graves que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad sociorresidencial o exclusión comunitaria), Centro de Día Milani y Centro de Día Mil Soles.

Otras dos de las subvenciones aprobadas tienen como beneficiaria a ACCEM, por un importe conjunto de 81.400 euros. Una se destina al proyecto Intervención sociocomunitaria con personas inmigrantes con especiales dificultades de inserción en el municipio de Gijón, mientras que la segunda financiará el proyecto Formación e inserción de inmigrantes, dirigido a personas usuarias del piso de primera acogida y de la Oficina Municipal de Información al Inmigrante.

En cuanto a la Asociación Centro de Iniciativas, Solidaridad y Empleo, CISE, recibirá tres subvenciones por un importe conjunto de 140.000 euros para dar continuidad durante 2026 y 2027 a otros tantos proyectos sociales: el Programa de Apoyo a las Familias, el Programa de Intervención Socioeducativa con Infancia y Adolescencia, y el proyecto de Formación y acompañamiento para perceptores de ayudas a la integración, Salario Social Básico o Ingreso Mínimo Vital.

ALBERGUE COVADONGA

En otro de los puntos del Orden del Día, la Junta Rectora ha aceptado la renuncia parcial de la Fundación Albergue Covadonga a una cuantía de 43.595,79 euros correspondiente a la subvención concedida en 2024 para el proyecto de atención integral a la población sin hogar. La entidad deberá abonar además 1.959,64 euros en concepto de intereses de demora.

La cantidad objeto de renuncia había sido retenida cautelarmente de una subvención posterior al coincidir con el importe de gasto corriente y de personal que no había quedado debidamente justificado en la subvención de 2024.

HOUSING FIRST

La Junta Rectora ha aprobado, también, el expediente para contratar el servicio de acompañamiento socioeducativo a personas sin hogar mediante la metodología Housing First, con una duración inicial de dos años y posibilidad de tres prórrogas anuales, hasta un máximo de cinco.

El servicio podrá atender a un máximo estimado de 20 participantes y proporcionará a personas sin hogar con una larga trayectoria de vida en la calle una vivienda estable y acompañamiento profesional para iniciar procesos de recuperación, empoderamiento y autonomía personal.

El presupuesto base de licitación para los dos años iniciales asciende a 345.063,84 euros, IVA incluido, y el valor estimado del contrato, incluidas las posibles prórrogas y modificaciones, es de 846.974,88 euros, sin IVA.

Además, la Junta Rectora ha aprobado su incorporación al contrato conjunto para el suministro de equipos informáticos destinados a los puestos de trabajo municipales, con un gasto estimado para la Fundación de 278.482,10 euros, IVA incluido, durante cinco años.