El doctor Fernández Tonda --ya fallecido-- y su esposa Ángela Huergo, Premio Especial a la Trayectoria Solidaria 'Dr. Avelino González'. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/FMSS

GIJÓN, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jurado de los II Premios Gijón Social y Cooperación ha seleccionado a las entidades y personas galardonadas, de entre las 12 candidaturas presentadas, en una reunión presidida por el concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, Guzmán Pendás.

En este sentido, se reconoce la labor de la Asociación Harambee ONGD, que recibirá el Premio a la Cooperación Internacional al Desarrollo por su proyecto de empoderamiento económico y sanitario de mujeres con VIH en Kisenso, en la República Democrática del Congo, que arrancó en 2022.

La iniciativa combina atención médica y psicológica con formación en emprendimiento agrícola para que las participantes mejoren su salud y puedan obtener ingresos propios, según una nota de prensa de la Fundación Municipal de Servicios Sociales.

También será galardonada, en un acto el próximo 11 de diciembre, la Asociación Gijonesa de Caridad con el Premio Gijón Social a la Innovación y Transformación Comunitaria por la Clínica Dental Solidaria de la Cocina Económica.

Este servicio nació en 2017 y fue en octubre de 2019 cuando fue inaugurada la clínica y habilitada oficialmente en su sede, con atención bucodental gratuita a personas sin recursos o en riesgo de exclusión social, con la participación de profesionales voluntarios.

Asimismo, la Congregación Siervas de los Pobres, Hijas del Sagrado Corazón de Jesús recogerá el Premio Gijón Social al Acompañamiento Social, Promoción de la Inclusión y Compromiso con la Ciudadanía Global por la Casa de Acogida Ayumar.

Este recurso de El Natahoyo ofrece desde el año 2022 alojamiento y apoyo integral a madres gestantes o con hijos pequeños en situación de vulnerabilidad.

Trabaja en coordinación y con el apoyo permanente de la Fundación Eduardo Kocina (FEK), que aporta toda la gestión administrativa y el acompañamiento profesional para ayudar a las mujeres a recuperar su autonomía.

El jurado, además, ha concedido el Premio Especial a la Trayectoria Solidaria 'Dr. Avelino González' al doctor José Luis Fernández Tonda, a título póstumo, y a su esposa, la psicóloga Ángela Huergo.

El médico gijonés dedicó más de tres décadas a la cooperación sanitaria y humanitaria. Ambos pusieron en marcha en 2016 Inshuti Kibuye, en Ruanda, que sostiene una escuela y programas de alimentación y apoyo a mujeres y niños. Huergo será la encargada de recoger el galardón, ya que es reconocida también por mantener el proyecto tras el fallecimiento de su marido en 2021.

"Cada candidatura nos ha permitido conocer mejor un maravilloso trabajo que merece el agradecimiento de Gijón", ha destacado Pendás. "La solidaridad de nuestros vecinos está en esas horas dedicadas a los demás, muchas veces sin hacerse notar", ha puesto en valor.