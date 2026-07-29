Gijón: Exposición de la SAA Omega en la Fundación Alvargonzález sobre el eclipse solar de agosto

Exposición 'Eclipse de sol, comprender para disfrutar', organizada por la Sociedad Astronómica Asturiana Omega en la, Fundación Alvargonzález, en Gijón. - FUNDACIÓN ALVARGONZÁLEZ

GIJÓN, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Alvargonzález, en Gijón, acogerá, desde este próximo viernes, la exposición 'Eclipse de sol, comprender para disfrutar', organizada por la Sociedad Astronómica Asturiana Omega con motivo del eclipse total solar que será visible, entre otras zonas de España, desde Asturias el próximo 12 de agosto.

La muestra consta de objetos, paneles y audiovisual que ayudarán a entender mejor este fenómeno astronómico, según una nota de prensa de los organizadores de la misma, que será inaugurada, a las 19.00 horas, en la Sala de Arte de la Fundación.

"El eclipse del 12 de agosto, que va a ser visible en Gijón y en otros lugares de España, es un eclipse solar total; la luna llega a cubrir por completo el disco solar, haciéndose momentáneamente de noche", ha resaltado el secretario de la Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA, Francisco Menéndez Piñera, quien ha incidido en que, según las personas que ya lo han experimentado, "es el mayor espectáculo natural que podemos observar".

La franja de totalidad de este eclipse cruzará España de Oeste a Este y pasará por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia.

España está situada al final de la franja de totalidad, por lo que esta sucederá cuando el Sol se esté poniendo, muy cerca del horizonte.

La duración de la totalidad del eclipse se estima en algo menos de dos minutos en las zonas más cercanas a la línea central de la franja.

VISITAS GUIADAS

La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 28 de agosto, por lo que desde la Fundación Alvargonzález se recomienda visitarla en dos ocasiones: una antes del eclipse para llegar bien informado ante este evento y otra, a partir del día 13, para que, una vez visto el eclipse, se pueda entender mejor este fenómeno astronómico.

Además, se han organizado cuatro visitas guiadas a la exposición los días 3, 4, 10 y 11 de agosto, a cargo del vicepresidente de OMEGA, Santiago Gándara.

DIMENSIÓN SOLIDARIA

Por otro lado, se ha destacado que, mediante esta exposición, la Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA, distinguida con la Medalla de Plata de Gijón en el año 2021, colabora con la iniciativa denominada 'Que el monstruo no apague sus estrellas'.

Esta iniciativa, impulsada por la Federación de Asociaciones Astronómicas de España (FAAE), incluye diferentes actividades a nivel nacional, durante agosto y septiembre, encuadradas en el objetivo común de colaborar en la investigación contra el DIPG (el cáncer infantil más letal).

"Quienes quieran colaborar con esta iniciativa, que se explica en la muestra, recibirán una invitación VIP a nuestro observatorio del Monte Deva", ha señalado Menéndez Piñera.