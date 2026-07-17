Gijón: Fan Zone con Pantalla Gigante para ver España vs Argentina en el parque Hermanos Castro

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GIJÓN, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Divertia Gijón instalará de nuevo una 'fan zone' con pantalla gigante en el Parque Hermanos Castro para que la ciudadanía pueda seguir en directo el encuentro entre España y Argentina el próximo domingo, a partir de las 21.00 horas.

Al igual que para la semifinal, el recinto abrirá sus puertas de 19.00 horas a 00.30 horas, con acceso libre hasta completar entrada y contará con animación musical y entretenimiento previo al partido.

Según una nota de prensa del Ayuntamiento gijonés, el recinto, totalmente accesible, contará con servicio de barra, baños, puestos de comida y agua potable. No estará permitido acceder con bebidas alcohólicas del exterior.