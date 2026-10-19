Gijón: Fernández-Paíno condena "rotundamente" los actos violentos contra Mar de Niebla

El director general de Alcaldía y Proyectos de Ciudad, Jaime Fernández-Paíno, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Alcaldía y Proyectos de Ciudad, Jaime Fernández-Paíno, ha expresado este lunes la condena rotunda del Ayuntamiento contra todos los actos que se puedan cometer contra Mar de Niebla en particular y contra todas las entidades que realizan trabajo social en la ciudad en general

Así lo ha indicado con respecto a la vandalización de la furgoneta de la Fernández-Paíno, durante la rueda de prensa de presentación de los presupuestos para 2027, ha incidido en el trabajo "esencial" que hace esta asociación y otras entidades sociales.

"Desde el Ayuntamiento ponemos pie en pared y no vamos a dejar de apoyar a un tejido social que realiza una labor excepcional", ha recalcado.

Ha reiterado, asimismo, que en el caso de Mar de Niebla, focalizado en la zona Oeste de la ciudad, pero también en el caso del resto de las entidades sociales, hacen un trabajo "excepcional" que, si no lo hicieran, lo tendría que asumir de primera mano el Ayuntamiento "y no podría hacerlo", ha asegurado.

Por todo ello, ha insistido en su condena más rotunda por parte del Ayuntamiento al acto vandálico que se produjo la semana pasada contra la furgoneta que comparten Mar de Niebla y Abierto hasta el Amanecer, una repulsa que ha hecho extensiva a todo acto de violencia o de intimidación que se produzca contra las entidades del tejido social de la ciudad.