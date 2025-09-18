Gijón Impulsa licitará en breve el estudio para convertir mina La Camocha en polo empresarial

"Con él damos un paso firme en la diversificación y modernización de nuestro tejido productivo", destaca Pumariega

GIJÓN, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Gijón Impulsa está culminando los pliegos para publicar, este mes o a principios del mes próximo, la licitación de un estudio para analizar el espacio de los terrenos de mina La Camocha, que el Ayuntamiento quiere convertir en un nuevo polo empresarial de innovación, han confirmado a Europa Press desde el Consistorio gijonés.

Según las mismas fuentes, se busca evaluar superficies, elementos, aquello que esté protegido por el Catálogo y, sobre todo, contar con un análisis desde la óptica del desarrollo local para, en un futuro, cuando la situación legal lo permita, definir un proyecto para ese suelo industrial.

La licitación de este estudio tendrá un coste de unos 30.000 euros y el plazo para su realización será de unos tres o cuatro meses desde su adjudicación.

Una vez que se tengan los resultados del estudio, se podrá pasar a una segunda fase, "de mayor profundidad", en la que se vayan determinando aspectos más concretos, según Gijón Impulsa.

En este sentido, han apuntado que creen que especializar los espacios en una rama de actividad empresarial, sin necesidad eso sí de ser del todo estrictos, genera entornos "más potentes, con mayor visibilidad y sinergias".

En el caso de mina La Camocha, se ha sugerido que, por la zona en la que se encuentra, el nuevo polo empresarial podría focalizarse en energías limpias --no a nivel producción-- o industria alimentaria.

"El proyecto del parque empresarial de La Camocha es una pieza clave dentro del triángulo estratégico que conforman también la ampliación del Parque Científico y Tecnológico y el polo de innovación Naval Azul", ha destacado, al respecto, la vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega.

"Con él damos un paso firme en la diversificación y modernización de nuestro tejido productivo, generando nuevas oportunidades de empleo y atracción de inversión", ha agregado.

Pumariega, asimismo, ha explicado que este impulso responde al compromiso adquirido en el pacto de concertación local, fruto de un consenso para conseguir que la ciudad sea "más innovadora, más competitiva y más sostenible".