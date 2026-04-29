Gijón inicia el diseño de su Plan Municipal de Promoción de la Salud

El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación del Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás, presenta, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, el futuro Plan de Promoción de la Salud. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación del Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás, ha presentado este miércoles las actuaciones que se van a seguir para diseñar el futuro Plan Municipal de Promoción de la Salud.

Pendás, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha sostenido que la Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS) quiere situar la promoción de la salud en el centro de la acción política municipal.

El objetivo del Plan, según el edil, es dotar a Gijón de una herramienta "útil, rigurosa y participativa" que permita planificar mejor y actuar con mayor eficacia en todas aquellas políticas que influyen en el bienestar de la ciudadanía. Para ello, ha apostado por construir entre todos una hoja de ruta compartida basada en la escucha activa a vecinos, así como a entidades y colectivos y a profesionales.

Asimismo, ha explicado que arrancará con una fase de diagnóstico que va a combinar el análisis de datos con la participación directa, que se desarrollará a través de consultas, de encuentros y de articular grupos de trabajo.

Ha apuntado, también, que se quiere identificar las necesidades que tiene cada barrio y poner en valor los recursos existentes que tiene cada uno.

A continuación, se redactará un informe de salud municipal, que será la base sobre la que se construirá el citado Plan y que permita identificar prioridades y orientar las decisiones a tomar.

En cuanto al calendario de actuaciones, la fase de diagnóstico y planificación tendrá lugar en lo que queda de este año y en el próximo 2027. Respecto a la fase de implementación y de evaluación, será a partir de 2028. Pendás ha resaltado que va a ser un proceso "transparente y accesible" para toda la ciudadanía.

Por otra parte, ha avanzado que este Plan tendrá una vigencia de seis años, divididos en dos trienios, con dos planes de acción, uno por cada trienio, lo que permitirá dar continuidad y estabilidad a las políticas de promoción de la salud.

El concejal ha destacado que hay una voluntad política "clara" de avanzar hacia un modelo de ciudad "más saludable, más equitativa y más cohesionada".

En definitiva, termino como empecé, hoy iniciamos un proceso que quiere construir ciudad desde la participación, la planificación y el trabajo conjunto de todos.

Junto al edil ha hablado la jefa del Departamento de Promoción de la Salud, Montserrat Gómez Capellín, ha señalado que quieren hacer una propuesta de trabajo colectiva.

Sobre el proceso de participación, ha indicado que se iniciará el próximo mes de septiembre y finalizará en diciembre de este año. En él se recogerán datos acerca de la población, condiciones de salud, bienestar en general, vivienda, entornos urbanos, equidad o participación, entre otros.

También se realizará una consulta pública a la ciudadanía, a través de un cuestionario online y otro de forma física. Sobre este último, ha apuntado que llevará a cabo en diferentes zonas de interés y de acceso, que están ya planificadas, en toda la ciudad de Gijón. En estos puntos habrá unas urnas donde puedan volcar la información, que después será analizada. Previamente, habrá difusión y publicidad de dónde están las urnas, ya sea a través de Mupis o flyers.

Asimismo, se prevé realizar cuatro actividades de calle, coincidiendo con eventos de relieve en la ciudad, para dar mayor difusión al proceso. En este caso, se pondrán mesas informativas y se dará información también a través de los medios de comunicación o de difusión del Ayuntamiento.

Se impulsarán, por otra parte, grupos focales de mapeo, que se desarrollarán uno por cada distrito, en este año y el próximo, de cara a definir las líneas de actuación del futuro Plan, de lo que se diseñe.

A partir de ahí, se empezará a trabajar en los grupos de participación, dirigidos a entidades, personal técnico de diferentes administraciones y otros. Sobre ello, ha indicado que se está iniciando ya el proceso de recogida de información para quien quiera participar.

Los temas a tratar serán: comunitaria y salud mental; Infancia; Familia; Adicciones; Ejes de exclusión; Juventud; Mujer; Mayores y discapacidad; Educación; Cultura; Deportes; Urbanismo; Economía; Empleo; Turismo; y Medio Ambiente.

Gómez Capellín ha apuntado, asimismo, que el informe de salud que se va a elaborar va a coincidir también con la puesta en marcha en septiembre-octubre de una acción formativa, que está dirigida a todos los que participan en todo este proceso.

En paralelo, se pondrá en marcha el grupo motor, que va a estar formado por una persona que quiera participar de cada grupo de participación, además de los profesionales y técnicos.

El objetivo es evaluar y validar la metodología de trabajo que se está haciendo en todo ese proceso, orientar los pasos que se quieren dar y, fundamentalmente, tomar decisiones respecto a las priorizaciones de necesidades de trabajo que se van a presentar después en los planes de acción.