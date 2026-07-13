Gijón instalará una 'fan zone' con pantalla gigante para seguir la semifinal del mundial entre España y Francia

Aficionados de la Selección Española durante el partido del Mundial de fútbol 2026 entre España y Portugal. - Gustavo Valiente - Europa Press

GIJÓN, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón, a través de la empresa municipal Divertia, instalará una 'fan zone' con pantalla gigante en el parque Hermanos Castro para que los gijoneses puedan seguir en directo la semifinal del Mundial entre Francia y España, que se disputará a partir de las 21.00 horas.

El recinto abrirá sus puertas a las 19.00 horas y permanecerá operativo hasta las 00.30 horas, con acceso libre hasta completar aforo.

La zona contará con animación musical y actividades de entretenimiento previas al encuentro, en un espacio habilitado para el seguimiento colectivo del partido.

Asimismo, el recinto será totalmente accesible y dispondrá de servicio de barra, baños, puestos de comida y agua potable. No estará permitido el acceso con bebidas alcohólicas del exterior.