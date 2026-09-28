Gijón: Junta aprobará este martes el Plan Especial de Naval Azul, que dé pie a una transformación "histórica"

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, presenta el Plan Especial de Naval Azul, junto al concejal de Urbanismo y Festejos, Jesús Martínez Salvador. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha anunciado este lunes la aprobación, de manera inicial, en Junta de Gobierno, este próximo martes, del Plan Especial de Naval Azul, con la idea puesta en que su aprobación definitiva se pueda realizar en este mismo mandato.

"Es el núcleo de la transformación que está sufriendo la ciudad", ha resaltado sobre este polo de empresas, primordialmente, destinadas a la economía azul y al hecho de que se esté llevando en la zona Oeste de la ciudad.

Así lo ha indicado, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, acompañado del concejal de Urbanismo y Festejos, Jesús Martínez Salvador, en la que se ha dejado claro que las naves del antiguo astillero de Naval Gijón se van a preservar e integrar en el proyecto, para que sirvan de memoria del patrimonio industrial de Gijón. Para el Gobierno local, hay todas las posibilidades para hacer una transformación "histórica".

Moriyón, en cuanto a Naval Azul, ha destacado que el Ayuntamiento es el accionario mayoritario y ha recordado que la Autoridad Portuaria trató, a cuenta de estos terrenos, de meter este proyecto en la "rueda de un hámster" para dar vueltas sobre si debían pagar o no.

"Pudimos salir de la rueda de hámster y avanzar", ha enfatizado la alcaldesa, quien ha defendido que este es el Gijón del presente, que se está transformando ahora, y además se hace en la zona Oeste de la ciudad, a la que "se le debía mucho", ha asegurado.

Sobre esto último, ha incidido en que, cuando se cumplen 25 años del Parque Científico y Tecnológico (PCTG) en la zona Este, se inicia ahora un polo de empresas de economía azul, con los estándares del siglo XXI, es decir, un espacio no vallado que vuelva a aislar al barrio, sino que será parte de este.

Ha insistido, asimismo, en que hace décadas que no se hace una transformación de este calado, según ella. Al tiempo, ha puesto en valor que esta transformación se está haciendo con fondos exclusivamente municipales, a lo que ha remarcado que cuando depende del Ayuntamiento, "Gijón avanza" y cuando depende de otras administraciones, a la ciudad le toca esperar.

Martínez Salvador, por su lado, ha explicado que el PGO dejaba el desarrollo de este ámbito a un Plan Especial, por lo que se contrató a una empresa externa.

Hay señalado, también, que hay unas naves del antiguo astillero Naval Gijón que se van a conservar. A este respecto, ha indicado que excepto uno, el resto se van a mantener. Asimismo, ha apuntado que va a quedar un conjunto, con un itinerario peatonal, que configurará diferentes espacios a modo de plaza pública.

En cuanto a la tramitación, ha explicado que, después de la aprobación inicial en Junta de Gobierno, deberá luego aprobarse, de manera definitiva en el Pleno Municipal, pero antes se precisa de un periodo de exposición pública y del informe de otras administraciones, incluido el de la Cuota, que dispone de dos meses para emitir un informe no vinculante.

El edil ha asegurado que, desde el Ayuntamiento, se está intentando llegar "al máximo consenso posible", para lo que se ha hecho más de una veintena de reuniones. La tónica común de estas, según él, era la preocupación por la permeabilidad del barrio y la conservación del patrimonio industrial, así como que este se ponga en valor. Ha remarcado que gracias a ello se ha hecho un proyecto "que es de todos".

Martínez Salvador ha señalado que se van a crear dos ámbitos zonales que definan los usos, la NG1 y la NG2. La primera se refiere al núcleo de innovación empresarial, con edificios de un máximo de dos plantas y con actividades empresariales y actividades complementarias.

Este Plan Especial, además, no concreta la el tamaño exacto de edificación de la parcela, de cara a su comercialización posterior, para poder adaptarse a las necesidades del mercado.

Respecto a la NG2, incluye la conservación del patrimonio de Naval Gijón y establece las condiciones de restauración, así como que define áreas para las nuevas edificaciones, con un uso predominante de científico tecnológico y de economía azul.

De hecho, este último debe ocupar el 80 por ciento como mínimo de la actividad lucrativa que se desarrolle en cada parcela. Se incluyen investigaciones y la prestación de servicios avanzados relacionados con la economía azul, aunque también usos terciarios y dotacionales, como el comercial, oficinas y despachos profesionales, sanitarios, cultural, deportivo, de administraciones públicas y servicios comunes dedicados a zonas industriales.

El concejal ha recalcado que esa intensidad de usos debe respetarse en cada una de las parcelas, es decir, no se va a aglutinar en una sola. Además, se generan tránsitos peatonales, así como carril bici, para comunicar Sur-Norte y Este-Oeste del pasado industrial. Cada parcela, por otra parte, deberá contar con espacio para uso de aparcamiento, con su propia dotación de plazas .

Una vez aprobado de forma definitiva el Plan especial, el edil ha señalado que tocará hacer el proyecto de reparcelación y urbanización, de cara a urbanizar las parcelas y comercializarlas. Ha destacado, en este sentido, que la forma del vial concebido es "bastante orgánica".

En cuanto a la preservación patrimonial, ha aclarado que no piensan en crear un nuevo museo, sino que los espacios puedan servir como expositvos y que sean una extensión del museo del Ferrocarril, para contar la historia, al igual que lo que se quiere hacer en Tabacalera con el pasado industrial y patrimonial.

También ha remarcado que guardan una relación "muy buena" con Pymar, que es propietario de una parte de los terrenos, a lo que ha asegurado que son "optimistas".

Ha confesado, eso sí, que les gustaría culminar con éxito la operación para que el Ayuntamiento pueda ser el dueño de todo el ámbito, "aunque no es imprescindible", ha reiterado.

Preguntado por los planes de la Autoridad Portuaria de Gijón en la fachada marítima de la ciudad y en los terrenos de Jove, tanto Moriyón como Martínez Salvador ha incidido en que se debe respetar el Plan General de Ordenación (PGO).