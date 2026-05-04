Gijón lanza campaña de control de gaviotas: Intervención en el 80% de los nidos

Gaviota - EUROPA PRESS

GIJÓN, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad en el Ayuntamiento de Gijón ha puesto en marcha este lunes la campaña anual de control de gaviotas en el municipio, una actuación que se prolongará hasta el próximo mes de agosto y con la que se prevé intervenir sobre cerca del 80 por ciento de los nidos detectados, lo que supone en torno a 600 actuaciones.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, los trabajos sobre los nidos están siendo ejecutados por la empresa especializada Laurus Control.

En el marco de esta campaña, se estima que se actuará sobre un volumen de nidos que podría suponer la retirada de más de un millar de huevos a lo largo de los próximos meses, consolidando así una línea de trabajo que busca reducir la proliferación de estas aves en el entorno urbano de forma eficaz y respetuosa.

Como novedad, este será el primer año en el que no será necesario acometer el sacrificio de polluelos, gracias al refuerzo de las medidas preventivas y a la intervención anticipada sobre los nidos.

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, ha destacado que "estamos logrando un control más eficaz, gestionado de forma ética y no letal, y con una clara reducción de incidencias en la ciudad".

"La anticipación y la mejora de los protocolos de actuación nos permiten intervenir antes y con mejores resultados"", ha agregado el edil.

En este sentido, las incidencias relacionadas con la presencia de gaviotas han descendido de forma notable en los últimos años, pasando de 554 avisos registrados en 2023 a 390 en 2025. Para Pintueles, "estos datos reflejan que vamos en la buena dirección, con una política basada en la anticipación, la intervención temprana y la mejora continua del servicio".

En paralelo a esta campaña, la Concejalía refuerza su labor divulgativa tras finalizar el programa de concienciación en centros educativos, con el inicio de un ciclo de charlas en centros municipales abiertas a toda la ciudadanía.

Las sesiones se celebrarán el próximo día 7 en el Ateneo de La Calzada, el día 13 en el CMI de El Llano, el día 20 en el CMI de La Arena y el día 26 en el CMI de Pumarín Gijón-Sur.

Estas citas estarán protagonizadas por el biólogo y ornitólogo César Álvarez Laó, coordinador del anillamiento de gaviotas patiamarillas en Asturias y estudioso de la especie. La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, tiene como objetivo dar a conocer las singularidades de estas aves y ofrecer pautas adecuadas para una convivencia pacífica con la especie.

Una vez finalizada la campaña sobre nidos, y ya fuera del periodo de cría de las gaviotas, el Ayuntamiento desarrollará nuevas acciones de control mediante vuelos con aves rapaces, previstos a partir del mes de agosto.

Desde la Concejalía se ha insistido en la importancia de la colaboración ciudadana para reforzar la eficacia de la campaña. "La implicación de los vecinos es clave. Pedimos que, ante la localización de nidos, lo comuniquen al servicio de Medio Ambiente para poder actuar con la mayor rapidez posible", ha señalado el edil.

El Ayuntamiento continuará desarrollando esta campaña durante los próximos meses con el objetivo de seguir reduciendo molestias, mejorar la convivencia urbana y garantizar un equilibrio adecuado entre la presencia de fauna y la calidad de vida en la ciudad.