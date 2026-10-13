Gijón: La libertad creativa, protagonista en los 21 títulos de la Sección Oficial de cortometrajes del FICX 2026

A Shot at Art, cortometraje de Ilke Paddenburg - FICX

GIJÓN, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón (FICX) completa la Competición Internacional de Cortometrajes de su 64 edición con 21 películas, con los que reivindican la libertad creativa.

Según una nota de prensa del FICX, incluye una selección de títulos "íntegramente inédita" en España, con siete obras en calidad de estreno absoluto.

En este sentido, Apichatpong Weerasethakul regresará al FICX, después de que en 2015 se le dedicara una amplia retrospectiva y se publicara un volumen monográfico sobre su obra.

En 'Recipes for Phantoms' (Países Bajos, Tailandia, 2025), concebido junto a Tilda Swinton y estrenado internacionalmente en CPH:DOX, el cineasta tailandés prolonga una colaboración con la actriz iniciada en Memoria y vuelve sobre algunos de los territorios esenciales de su cine: el sueño, los recuerdos, los fantasmas y las formas en que las imágenes permiten relacionarse con aquello que ya no está.

Por su parte, Ben Russell se suma con 'Another Earth' (Francia, 2025), presentada en Cinéma du Réel. Rodada en 16 mm, esta película continúa la investigación del cineasta estadounidense sobre las relaciones entre experiencia física, percepción y representación del tiempo, así como sobre los contornos políticos del presente.

También se podrá ver 'Pelotón trueno' (Colombia, Francia, 2026), de Theo Montoya, que llegará a Gijón después de competir en el Festival de Cannes.

Situada en Colombia a comienzos de los años 2000, la película se aproxima a los imaginarios de la guerra y la masculinidad, retratando a un grupo de soldados de entre 18 y 23 años que celebran el ascenso de su comandante a general por sus logros en la lucha contra las FARC.

Asimismo, la neerlandesa Ilke Paddenburg llegará con 'A Shot at Art' (Países Bajos, 2026), estrenada mundialmente en Clermont-Ferrand, donde obtuvo el Premio del Público de la Competición Internacional, antes de participar en la competición de cortometrajes narrativos de South by Southwest (SXSW).

Dos veteranas voluntarias de un festival de arte se convierten en participantes de una controvertida instalación en una comedia "que utiliza la sátira para interrogar las relaciones entre género, poder y estatus dentro del propio mundo cultural", han destacado.

'Free Eliza' (Notes on an Anatomical Imperfection) (Chipre, Grecia, Francia, 2026), de Alexandra Matheou, tuvo su estreno mundial en la Quincena de Cineastas de Cannes.

Su protagonista trabaja en un complejo hotelero sometida a la obligación profesional de complacer permanentemente a los huéspedes, pese a una particularidad anatómica: es físicamente incapaz de sonreír.

También se estrenó mundialmente en la Quincena 'Oh Boys!' (Italia, Reino Unido, 2026), de Antonio Donato. En un pueblo costero italiano, los músicos de una banda local compiten por superarse mutuamente con su virtuosismo; un turista intenta desesperadamente impresionar a su nueva novia durante el almuerzo; y un jugador aficionado de ping-pong se enfrenta a una derrota humillante a manos de una joven.

"La película observa desde el humor la competitividad, la inseguridad y las distintas formas cotidianas de construir la masculinidad", han explicado.

Tras su estreno en Locarno, también llegará a Gijón 'The Blessing' (Francia, Suiza, 2026), nuevo trabajo conjunto de Caroline Poggi y Jonathan Vinel, seleccionado en el Concorso Corti d'Autore.

Encerrados en un bar fuera del horario habitual, sus personajes parecen depender de que la música nunca se detenga y convierten ese espacio provisional en refugio colectivo.

Por otro lado, la animación ocupa un lugar importante dentro de la selección, encabezada por 'Melk' (Bélgica, 2026), de Filip Anthonissen, el primer cortometraje animado en obtener el Pardino d'Oro al Mejor Cortometraje Internacional de Locarno, elegido además por el festival suizo como su candidato a los European Film Awards.

La muerte accidental del pez favorito de su madre desencadena la huida de Charel y un regreso que, lejos de reparar el daño, conduce la situación hacia terrenos cada vez más imprevisibles.

'Les pelures d'estomac' (My Bellyaching Skin, Francia, 2026), de Étienne Bonnet, obtuvo, en su caso, el Premio Alexeïeff-Parker en Annecy.

Todo comienza con una erupción cutánea que lleva a su protagonista a sospechar que el origen de sus picores no está en la piel, sino en el estómago. "A partir de esa desconcertante hipótesis, Bonnet despliega una comedia de animación 2D sobre el cuerpo, la ansiedad y nuestra relación con sus señales", han indicado.

También fue premiada en Annecy 'Hold It Together' (Sundru, Islandia, Francia, Bélgica, 2026), de Fan Sissoko, ganadora del Premio André Martin.

Neema, una joven inmigrante en Islandia, siente durante uno de sus desplazamientos semanales a la piscina que su diferencia respecto a quienes la rodean es tan profunda que comienza literalmente a deshacerse.

Por su parte, el veterano animador estonio Kaspar Jancis, que participó en Enfants Terribles del FICX'18 con Captain Morten and the Spider Queen, competirá con 'Penguin' (Estonia, Francia, 2026), seleccionada en la Competición Oficial de Cortometrajes de Annecy.

El regreso de un viaje a la Antártida con un inesperado acompañante altera la relación de una pareja y permite a Jancis desplegar su característico humor absurdo alrededor de la responsabilidad, la posesión y la dificultad de dejar marchar aquello a lo que nos hemos aferrado.

Completa este bloque 'Procrastination Yoga' (Polonia, Alemania, 2026), de Paulina Ziólkowska, seleccionada en la Competición Internacional de Cortometrajes del Festival de Cracovia.

La promesa de detenerse, respirar y escapar momentáneamente de la acumulación de tareas se convierte en una sátira del culto contemporáneo a la productividad: incluso el descanso amenaza con transformarse en otra técnica destinada a aumentar el rendimiento.

Ocho títulos más completan la competición: 'Lo nunca visto', de Virginia García del Pino; 'El color y el paisaxe', de Ramón Lluís Bande; 'UR', de Pablo Casanueva; 'Los andares', de Isa Luengo y Sofía Esteve.

Los cuatro estrenos mundiales restantes son: 'Dummies', de Josefina Insausti, Aleix Font y Vadym Odariuk; 'Chapuzón', de Juan Pedro Somodi; 'Al mal engaño', de Silvia Navarro Martín; y 'La palabra nos quema por dentro', de Cristóbal Arteaga.