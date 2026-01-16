Gijón.- La lonja cierra 2025 con casi la mitad del pescado vendido desde Asturias

Archivo - Puerto de El Musel, en Gijón. - INDIGO DIVISION SL - Archivo

GIJÓN, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

LonjaGijón ha vendido en 2025 un total de 12.257,4 toneladas de pescado de las 24.782,4 toneladas subastadas en las lonjas asturianas, lo que supone el 49,46 por ciento del total.

Según una nota de prensa de la Autoridad Portuaria de Gijón, desde el año 2022, en el que subastó el 33,3 por ciento del total, el crecimiento ha sido sostenido: 38,1 por ciento en 2023, 45,4 por ciento en 2024 hasta alcanzar el 49,46 por ciento de 2025. El volumen de ventas ascendió a 31,87 millones de euros.

Las campañas principales de pesca fueron las del bocarte, la caballa y el bonito. De bocarte se desembarcaron 5.028.856,3 kilos, un 20 por ciento más que el año 2024, con un valor económico de 13.335.652 euros.

Este incremento guarda relación en buena medida con la consideración del Puerto de Gijón como referente para las conserveras de todo el Cantábrico, que acuden a pujar a su lonja debido a la calidad de la anchoa que allí se desembarca.

En cuanto a la caballa, se subastaron el año pasado desde LonjaGijón 2.648,471,4 kilos, un 49 por ciento más que el año anterior, por un valor económico de 5.932.666 euros.

En lo que respecta a la campaña del bonito, llegaron a desembarcarse 1.490.000 kilos, un 15 por ciento más que en 2024, alcanzando un valor económico de 6.517.300 euros.

También han destacado el importante incremento en las capturas y subasta del jurel: fueron 734.889,20 kilos, que supusieron un 400 por ciento más que en 2024, con un valor económico de más de un millón de euros (1.075.044,35 euro).

"LonjaGijón se ha consolidado como un lugar de referencia en el Cantábrico, tanto por su privilegiada situación como por el servicio prestado a barcos y a clientes; con el fin de mejorar el servicio prestado, a lo largo del 2026 se van a ejecutar importantes inversiones que nos permitan seguir avanzando en esta línea", han resaltado desde la Autoridad Portuaria gijonesa.