Gijón: Moriyón, pesimista con los accesos a El Musel, sugiere 'asunto oscuro' por ausencia de Puente

Archivo - Simulación de la urbanización de la fase cero del Plan de Vías, en Gijón, que incluye la demolición del viaducto de Carlos Marx. - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

GIJÓN, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha opinado, este jueves, que el Ministerio de Transportes, respecto a los nuevos accesos al puerto gijonés de El Musel, no va a hacer "exactamente nada".

Así lo ha indicado durante la rueda de prensa de inicio del curso político, frente a las obras de la futura Universidad Europea en terrenos de ampliación del Parque Científico y Tecnológico 'La Pecuaria', acompañada del edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador.

Moriyón, en este sentido, ha mencionada la reciente visita del ministro Óscar Puente a Cantabria, siendo la presidenta del PP, por lo que ha considerado que atiende a todas las comunidades con función a las necesidades y no por ideología.

Por este motivo, ha atribuido el que, si no viene a Asturias, será que hay "algún asunto oscuro" que tendrán que aclarar los miembros de su partido, con referencia al Gobierno regional.

Por contra, la alcaldesa ha dicho tener "mucha confianza" en que se licite la demolición del viaducto del Carlos Marx, fase 1 del Plan de Vías, al estar próximas las elecciones de 2027. "Conforme vayamos descontando meses para las elecciones las probabilidades serán mayores", ha apuntado al respecto.

Unido a ello, ha remarcado que el Ayuntamiento mantiene consignado el dinero para esta primera fase, que incluye no solo la demolición del viaducto, sino también a la renovación del colector y la ejecución del vial definitivo. En este caso, ha apuntado que corresponde al Ayuntamiento casi dos millones de euros, que están consignados.