Gijón moviliza 1,15 millones de euros para transformar su comercio local en 2026

Presentación de los programas de apoyo al comercio para el ejercicio 2026, en el Consistorio gijonés. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha presentado este jueves los programas de apoyo al comercio para el ejercicio 2026.

Esta estrategia, dotada con una inversión anual de 1.150.000 euros, que alcanza los 4,6 millones de euros para el total del período, se integra en el Acuerdo de Concertación Social 'Gijón Futuro 2024-2027' y el Plan Local de Orientación Comercial (2025-2028). El objetivo es una transformación estructural del sector a medio plazo.

El acto ha contado con también con la presencia de la presidenta y el gerente de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, Sara Menéndez y Fernando Clavijo, respectivamente, así como del director-gerente de Promoción Empresarial y Turística de Gijón, Luis Díaz.

"La cifra total de 4,6 millones de euros en este mandato muestra el reconocimiento de este Equipo de Gobierno hacia la importancia del comercio local", ha destacado Pumariega.

"Tenemos muy claro que apoyar el comercio local no es solo una política sectorial aislada, sino que es una política de ciudad, porque apoyar el comercio local es invertir en la ciudad y en una forma de desarrollo económico y en una forma de desarrollo económico que busca hacer de Gijón un lugar más habitable, seguro y humano", ha resaltado.

Las medidas previstas para 2026, asimismo, se articulan en tres ejes de actuación. El primero es Fidelización e impulso al consumo, consistente en el Programa 'Gijón Compra y Vuelve' y dotado con un presupuesto de 550.000 euros.

Para este año, se prevé la adhesión al mismo de más de 500 comercios y la participación de 15.000 clientes, lo que generará un impacto de gasto directo superior a los 3,5 millones de euros en los negocios locales.

El segundo eje es Dinamización y promoción comercial y cuenta con 200.000 euros. Tiene como objetivo activar la ciudad mediante campañas de visibilidad y tránsito peatonal.

Se estima, en este caso, que 433 comercios se beneficiarán directamente de estas acciones, distribuidos entre el CCA Centro (180 establecimientos), CCA La Calzada/Natahoyo (68) y las áreas comerciales urbanas (ACUS) (185).

En cuanto al tercer eje, Digitalización y mejora competitiva, incluye el nuevo enfoque de Digicom 2026, que evoluciona hacia un modelo más especializado y práctico, con una inversión de 400.000 euros.

En 2026, se realizarán cinco ciclos formativos con 40 horas grupales (frente a las 18 horas de 2025), para un grupo selecto de 30 comercios, lo que garantiza un acompañamiento técnico de alto nivel.

Además, se realizarán 280 microdiagnósticos para analizar el sector y se implementará el modelo "test before invest", permitiendo a los comerciantes probar herramientas digitales antes de adquirirlas.

Otra de las iniciativas municipales es Innovación con Inteligencia Artificial. Además del convenio principal, el Ayuntamiento mantiene otras herramientas donde el comercio puede incorporarse a proyectos de crecimiento, innovación y mejora competitiva.

Es el caso de los Incentivos Impulsa 2026 para el Crecimiento Empresarial, que ofrecen ayudas de hasta 18.000 euros por proyecto para planes de crecimiento y sostenibilidad; y los del proyecto presentado a la convocatoria de Ecosistema de Desarrollo Empresarial, basado en Asistentes Comerciales Inteligentes con el uso de la IA, y que se encuentra pendiente de valoración técnica.