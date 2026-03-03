Gijón.- El Musel participa en diez propuestas para el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras

Uno de los proyectos de la convocatoria PORTS 4.0, modalidad Ideas, de la Autoridad Portuaria de Gijón. - TOMAS FANO

GIJÓN, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El puerto gijonés de El Musel ha cerrado la fase de presentación de propuestas a la convocatoria PORTS 4.0, modalidad Ideas, con un total de diez iniciativas presentadas con su respaldo como entorno de validación.

La cifra marca un punto de inflexión respecto a ediciones anteriores, en las que la presencia de proyectos vinculados al Puerto fue escasa, y confirma una nueva etapa de colaboración activa con el tejido innovador, según una nota de prensa de la Autoridad Portuaria de Gijón.

En cuanto a PORTS 4.0., se trata de una iniciativa de Puertos del Estado y de las diferentes autoridades portuarias que tiene por objetivo generar un ecosistema innovador abierto para facilitar el contacto y el conocimiento de los retos y el funcionamiento del sector logístico-portuario a emprendedores, investigadores, start-ups, spin-off de Universidades, empresas tecnológicas pequeñas y medianas y grandes corporaciones.

Este fondo está dotado, en la presente edición, con 6,75 millones de euros, divididos en dos modalidades: 750.000 euro para ideas y 6.000.000 euro para proyectos comerciales.

En el último año, la Autoridad Portuaria gijonesa ha iniciado un decidido acercamiento a empresas tecnológicas, startups, consultoras y universidades, compartiendo retos concretos y ofreciendo acompañamiento técnico para ajustar las propuestas a necesidades reales.

El resultado es una cartera diversa de ideas, con aplicación directa en el entorno portuario, presentadas por siete entidades: Castroalonso, Geotronic y la Universidad de Oviedo -con dos propuestas cada una-, y Cadabit, Suloal, Safier y Taxus.

Asimismo, las iniciativas se agrupan en cuatro grandes ámbitos: la mejora de la operativa y la digitalización; la simplificación de la gestión normativa; la sostenibilidad ambiental; y la relación puerto-ciudad y en la dimensión social de la infraestructura.

Todas las iniciativas se encuentran en fases tempranas de desarrollo, por lo que, en caso de ser seleccionadas, permitirán realizar pruebas de concepto en el propio entorno portuario.

Además, en las próximas semanas se abrirá la fase destinada a proyectos en modalidad comercial. Desde la Autoridad Portuaria se ha dicho confiar en mantener esta dinámica y dar un paso más, facilitando que las ideas evolucionen hacia desarrollos con impacto operativo real.