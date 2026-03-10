Archivo - La concejala socialista del Ayuntamiento de Gijón Natalia González, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Gijón Natalia González Peláez ha presentado este martes su dimisión por motivos "estrictamente" personales, debido a la imposibilidad de compatibilizar sus funciones con su vida familiar y su trabajo como abogada en el Centro Asesor de la Mujer del Ayuntamiento de Laviana, según una nota de prensa del PSOE gijonés.

A González Peláez, que había ejercido responsabilidades en el área de Servicios Sociales en el mandato pasado, seguirá trabajando para defender los valores socialistas y el proyecto que el PSOE gijonés tiene para el municipio, independientemente de su salida de la Corporación local.

"Es un honor haber sido concejala, pero supone una gran responsabilidad que hay que poder desempeñar con total entrega, cuestión que, por cuestiones familiares y laborales, se me hace imposible en este momento", ha señalado González Peláez.

"Por tanto, lo justo es dar un paso a un lado y que otro compañero pueda dedicarle el tiempo y la entrega que la situación de Gijón precisa", ha agregado.

Tanto el Grupo Municipal Socialista como la Agrupación Municipal Socialista de Gijón, han agradecido la labor desempeñada a lo largo de este mandato en las áreas de Servicios Sociales, Educación y Cooperación.

También han destacado de ella su compromiso en la construcción de un municipio "más justo" desde la política local, de la que formaba parte como concejala desde el 2019.

Entre otras cuestiones, han incidido en que impulsó una nueva forma de hacer las políticas sociales de la mano de la administración local y el Tercer Sector, la reorganización de los recursos de atención a las personas en situación de mayor vulnerabilidad y la atención integral. Además, gestionó "con éxito los momentos más críticos y complejos de la pandemia", ha recalcado.

La renuncia se hará efectiva en el Pleno que se celebrará este próximo miércoles, día 11, y está previsto que en la sesión plenaria del mes de abril tome el acta de concejal Antonio del Corro Fernández, siguiente en la lista que el PSOE gijonés presentó a los comicios locales.

Sobre este, han explicado que es licenciado en Derecho y experto en gestión de proyectos y cumplimiento normativo (complicance), así como en Inteligencia Artificial aplicada a productividad.

Fue gerente de Bomberos de Asturias entre 2007 y 2013 y gerente del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias entre 2013 y 2015. Actualmente trabaja como Product Manager y profesor en la Escuela de Negocios Davante. Además, es vocal de la Comisión Autonómica de Ética de la Federación Socialista Asturiana.